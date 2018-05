In der kommenden Regionalliga-Saison wird es ein Nordderby der U23-Mannschaften geben. (nordphoto)

Der SC Weiche Flensburg ist Meister der Fußball-Regionalliga Nord. Den Norddeutschen reichte am Mittwochabend ein 1:1 im Nachholspiel beim TSV Havelse zum Titelgewinn. Das bedeutet zugleich, dass die zweite Mannschaft des HSV in der Regionalliga bleibt und es in der kommenden Saison zu einem Nordderby zwischen den U23-Mannschaften von Werder und dem HSV kommt. Werder II war in der vergangenen Saison aus der dritten Liga in die Regionalliga abgestiegen.

Weiche Flensburg hat den Aufstieg in Liga Drei allergins noch nicht sicher: Dafür muss sich der SC Weiche noch in der Relegation gegen Energie Cottbus durchsetzen. Das Hinspiel findet am 24. Mai im Kieler Holstein-Stadion statt, das Rückspiel am 27. Mai in Cottbus.

Auch die zweiten Mannschaften von Wolfsburg und Hannover 96 spielen in der Regionalliga. (jfj/dpa)