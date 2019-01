NBA

Nowitzki und Kleber mit zweitem Sieg in Serie

Basketball-Legende Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA den zweiten Sieg in Serie erreicht. Gegen die Detroit Pistons hieß es am Ende 106:101 (62:54).