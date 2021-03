Alexander Nübel ersetzt im Bayern-Kasten den erkrankten Nationaltorhüter Manuel Neuer. Foto: Sven Hoppe/dpa (Sven Hoppe / dpa)

Bislang durfte der Neuzugang vom FC Schalke 04 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren (3:0) und in der Champions League gegen Atlético Madrid (1:1) ran. Auch der angeschlagene Kingsley Coman fehlt wie der erkältete Neuer im Kader. Als Kapitän läuft Thomas Müller in Vertretung des Nationaltorwarts auf.

Auf der Linksverteidigerposition bekommt Lucas Hernández den Vorzug vor Alphonso Davies. Als Ersatz für Nübel sitzt der 19-jährige Lukas Schneller auf der Münchner Bank. Er lief bislang sieben Mal für die Amateure in der 3. Liga auf.

Nach dem 4:1 im Hinspiel sind die Chancen auf das Weiterkommen der Bayern bestens. Es wäre das 19. Viertelfinale der Münchner, das ist alleiniger Rekord in der Königsklasse. Das Viertel- und Halbfinale wird am Freitag in Nyon ausgelost.

