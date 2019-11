Die Frauen des KSC Carat mussten am zweiten Spieltag in Pinneberg antreten. Der erste Gegner hieß Sportfreunde Husum. Die seit dieser Saison umgestellte Startachse mit Silke Steitz (888) und Silvia Albert (873) hat sich auch dieses Mal bewährt. Carat lag bereits nach dem ersten Durchgang mit 33 Holz in Führung. In der Mitte starteten Ute Wachtendorf (867) und Ute Fromm (859) und hatten mit den schwierigen Bahnen so ihre Mühen. Zum Glück von Carat kam auch eine Keglerin der Husumerinnen nicht klar und spielte 54 Holz unter Schnitt (786). Mangels Ersatzspielerin konnte sie nicht ausgewechselt werden, wodurch der Sieg für Carat nicht mehr in Gefahr war. In der Schlussachse haderte auch Anja Reinicke (855) mit den Bahnen. Nur Simone Grziwa konnte noch mit guten 886 Holz überzeugen. Der Zusatzpunkt ging allerdings an die Husumerinnen, der Endstand hieß 2:1 für Carat mit einem Gesamtergebnis von 5284:5253.

Im zweiten Spiel hatten es die Bremer Damen mit dem vermeintlich schwereren Gegner, Fortuna Rendsburg, zu tun. Die Vorderachse begann mit der bestens aufgelegten Steitz (904), die damit auch das Tageshöchstholz spielte und Albert (854), die jedoch so ihre Probleme mit den Bahnen hatte. Dank der starken Leistung von Steitz führte Carat mit 19 Holz. In der Mitte wurde dieses Mal Daniela Efler eingesetzt, die auch keinen Zugang zu den Bahnen fand. Ersatzfrau Anja Reinicke machte sich bereit und erkämpfte für die beiden ein akzeptables Ergebnis von 871 Holz. Ihre Partnerin Ute Fromm mochte die Bahnen immer noch nicht und spielte nur 859 Holz. Nach dieser Achse lagen die Rendsburgerinnen mit 1 (einem) Holz in Führung.

Ein spannendes Finale bahnte sich an. Simone Grziwa (881) und Ute Wachtendorf, die sichtlich erholt kegelte und gute 884 Holz spielte, kamen gegen die bestens aufgelegten Gegnerinnen nicht an. Diese spielten zusammen gefühlte 30 Neunen. Am Ende war die Niederlage mit 5285:5253 und drei verlorenen Punkten deutlich.

Die Männer des KSC Störtebeker reisten als Tabellenführer zu den Auswärtsspielen zum KSK Oldenburg/Holstein und zum Serienmeister SG ETV/Phönix Kiel und wurden in ihre Schranken gewiesen. Das Spiel beim KSK Oldenburg verlief sehr schwierig. In der Startachse hielten Holger Haase (878 Holz) und Stephan Friese (880) noch mit. In der Mittelachse kamen Ingo Behrens (850) und Dennis Krol (853) aber überhaupt nicht zurecht. Ebenso Heinz-Dieter Menkens, der gegen Carsten Grziwa (853 Holz) ausgewechselt wurde. Nils Stehmeier, der mit ausgezeichneten 881 Holz bester Bremer war, konnte die Niederlage nicht verhindern. Das Spiel ging verdient mit 5343:5195 Holz, 52:26 Einzelwertungspunkten und letztlich 3:0 Punkten an die KSK Oldenburg/Holstein.

Bei den Kielern lief es ähnlich. Friese (871) und Haase (861) konnten den stärksten Keglern der Kieler nicht folgen und gaben bereits in der Startachse 81 Holz ab. In der Mitte des Spiels hielten Heinz-Dieter Menkens und Dennis Krol (beide 889) gut mit, aber auch sie mussten ein paar Federn lassen. Die Schlussachse mit Heiko Blank (867) und dem sehr gut aufgelegten Carsten Grziwa (893) gab noch mal alles, aber auch ihr gelang es nicht, den Abstand zu verringern. Am Ende hieß es 5369:5270 Holz, 51:27 Einzelwertungspunkte und 3:0 Spielpunkte. ‚Wir konnten uns dennoch gut verkaufen und den Kampf um die Meisterrunde offen halten", sagte Mannschaftsführer Holger Haase.