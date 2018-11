Sie waren gewarnt. Beim Studium des Videomaterials über den nächsten Gegner staunten die Drittliga-Volleyballerinnen des TV Eiche Horn schon nicht schlecht über die Leistung des MTV Hildesheim. Der Aufsteiger hatte in der Vorwoche den klar favorisierten Tabellendritten BSV Ostbevern mit 3:1 bezwungen und trat gestern an der Horner Berckstraße mit entsprechend breitem Kreuz auf. Doch auch die Gastgeberinnen hielten nach dem ersten Erstaunen voll dagegen und lieferten eine ihrer besten Saisonleistungen ab. In einem überaus attraktiven Spiel auf hohem Niveau mussten sich die Bremerinnen im fünften Satz hauchdünn mit 13:15 geschlagen geben (15:25, 25:17, 28:26, 16:25, 13:15).

„Für die Zuschauer war das schon erstklassige Unterhaltung. Auch wenn wir nur einen Punkt geholt haben, so war das doch wie ein kleiner Sieg“, sagte Horns Trainer Marcus Lentz. Dabei musste Eiche auf Kapitänin Ina Schulze verzichten, die krankheitsbedingt wohl noch für mehrere Wochen ausfallen wird. Für sie rückte Julia Färber erstmals seit ihren Verletzungsproblemen wieder in die Stammformation. Sie bot im Außenangriff neben Bernice Andoh eine starke Leistung, gefiel aber auch in Aufschlag und Abwehr.

Nach Problemen im ersten Durchgang starteten die Bremerinnen durch und holten sich Satz zwei mit starkem Aufschlag und Annahme verdient. Steherqualitäten bewiesen sie danach im hart umkämpften dritten Durchgang. Dabei holten sie zunächst einen Rückstand wieder auf, um später nach teilweise überragenden Abwehraktionen auf beiden Seiten mit 28:26 und 2:1 nach Sätzen in Führung zu gehen. Die Euphorie war enorm, schien die Hornerinnen aber plötzlich zu lähmen, denn die athletischen und sehr schnellen Hildesheimerinnen kämpften sich doch noch in den fünften Satz. Dort wogte das Spiel weiter hin und her, bevor die Gäste das glücklichere Ende für sich behielten.

TV Eiche Horn: Frackmann, Neddermann, Färber, Andoh, Hanke, Justine Husmann, Aileen Husmann (n.e), Sobieraj, Wendling, Tefs, Zepelin, Kahrs (Giese (n.e).