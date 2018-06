Er sagt über sich selbst, dass er vor allem neugierig sei: Sebastian Klussmann glänzt in der ARD-Quiz-Show "Gefragt – gejagt" als einer von insgesamt vier Jägern. (ARD/Uwe Ernst)

Sebastian Klussmann: Indem man grundsätzlich neugierig auf alles ist und möglichst alles wissen will. Ich habe schon als Kind aus reiner Wissensgier die Hauptstädte aller Länder auswendig gekonnt, neben Erdkunde war Mathematik mein größtes Interessengebiet. Aber ich denke, ich bin nicht der Typ Streber, ich will einfach nur alles wissen.

Nun, ganz so schnell geht es nicht. Es gibt viele verschiedene Quiz-Wettbewerbe, da habe ich früh mitgemacht und war meist ziemlich weit vorne. Dann war ich eines Tages in der Nationalmannschaft – und zwar ziemlich oft.

Fast, bei der Quiz-Olympiade wurde ich Zweiter der U 30, weltweit gehöre ich in der U 30 seit vielen Jahren zu den besten Juniors. Denn die meisten guten Quizzer sind deutlich älter, die haben entsprechend mehr trainiert und Wissen gesammelt.

Nicht besonders systematisch, so wie einige andere, die sich grundsätzlich vier bis fünf Stunden täglich mit Wissensfragen befassen. Ich bin da eher spontan und präge mir Dinge ein, die mich gerade interessieren, die ich noch nicht wusste. Aber das kostet auch schon einiges an Zeit.

Den Anstoß gab eine Weltmeisterschaft, an der ich 2011 teilgenommen habe. Weltmeisterschaften gibt es seit 2005, Belgier und Briten haben damit angefangen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es in anderen Ländern schon nationale Verbände gab, aber nicht bei uns. Es gibt seit Längerem auch eine „International Quizing Association“. Also haben wir mit insgesamt acht Quizzern beschlossen, auch einen deutschen Verband zu gründen. Es geschah im Juni 2011 in der Charlottenburger Kneipe „Dicker Wirt“, das weiß ich noch genau.

Und zwar gewaltig. Wir haben in der ersten Jahreshälfte wieder 90 neue Mitglieder im Verband aufgenommen. Ich denke, die ganzen Quiz-Shows im Fernsehen haben da eine Rolle gespielt, aber anderer großer Motor ist zweifellos das immer populärere Kneipen-Quiz. Die Szene ist gerade bei uns in Berlin geradezu explodiert, inzwischen gibt es hier über 50 Pubs, die regelmäßige Quiz-Abende veranstalten. Denn es hat sich gezeigt, dass es auch dem Umsatz der Kneipen gut tut. Quizzen hat für mich das Potenzial, mittelfristig weltweit zweitgrößter Denksport nach Schach zu werden. Mit ständigen Zuwachsraten.

Bin ich nicht, weil mein Ansatz ein anderer ist. Uns Qizzern geht es um Wissen, bei MENSA wird nur die Intelligenz gefragt, ganz ohne Wissenstest. Aber ich denke mal: Wer zur Quiz-Nationalmannschaft zählt, sollte da auch nicht so schlecht ­abschneiden.

Nein, „Multiple choice“ gibt es nur bei Spaß-Veranstaltungen. Bei ernsthaften Wettbewerben kann man nicht raten, da muss man wissen. Und das ist deutlich schwerer.

Das Internet ist da eine große Hilfe. Bei „Gefragt – gejagt“ gibt es eine spezielle Fragen-Redaktion, die aussucht. Bei Turnieren schreiben erfahrene Quizzer und Autorenpanels, unter anderem auch ich.

Da haben englische Kollegen eine Rolle gespielt. Die kannten mich von der Europameisterschaft, haben mich weiter empfohlen, und dann kam die Anfrage vom NDR. Seitdem wechsele ich mich dort mit drei weiteren Kollegen ab. Ich kenne sie alle gut, wir sind befreundet, denn wir haben uns alle schon bei Wettbewerben und in der Nationalmannschaft getroffen.

Bestens. Er ist spontan witzig und hat ein gutes Gespür für Wettbewerbs-Situationen. Er war ja als Handballer auch mal Leistungssportler, das ist eine gute Voraussetzung.

Keine Ahnung. Die jetzige Staffel läuft bis Ende September, dann wird man wohl wieder auf die Quoten schauen. Aber die sind nach wie vor gut, wir haben kürzlich mit 2,5 Millionen Zuschauern und über 15 Prozent einen neuen Staffelrekord aufgestellt, und das ist für eine Vorabendserie sehr gut.

Noch nicht, aber ganz untätig bin ich da auch nicht. Aber in der Tat, TV und Quiz spielen eine sehr große Rolle. Darüberhinaus halte ich Vorträge, moderiere, berate und veranstaltete Seminare über Wissenserwerb und Gedächtnis.

Zur Person

Sebastian Klussmann (29)

hat vor sieben Jahren, damals gerade 22 Jahre alt, in Berlin den Deutschen Quiz-Verein gegründet und ist seither dessen Präsident. Weil er so oft wie kein anderer Deutschland in der Quiz-Nationalmannschaft vertrat, nennen sie ihn in der Szene auch den „Lothar Matthäus der Quizzer“. Einem breiteren Fernseh-Publikum ist der Berliner bekannt durch die von Alexander Bommes in der ARD ­moderierte Vorabendserie „Gefragt – gejagt“, in der Klussmann als einer von vier „Jägern“ gegen Hobby-­Quiz-Kandidaten antritt.