Auch wenn die Tour fast direkt an den Weissenhäuser Strand aufgrund einiger Staus auf der A 1 sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt deutlich länger dauerte als eingeplant, hatte sich der Vereinsausflug für die jungen „Findorffer Füchse“ gelohnt. Für die Stimmung und den Zusammenhalt sowieso, außerdem fuhren ihre männliche A-Jugend und die weibliche E-Jugend den Turniersieg ein. Der Rest der insgesamt acht mitgereisten Findorffer Nachwuchsmannschaften landete weiter hinten.

Untergebracht waren die Sportler in einer Kaserne in Putlos, in der sie in Betten anstatt wie auf vielen Turnieren gewohnt auf Luftmatratzen schlafen durften. Dafür war es dort umso schwieriger, einen Lieferanten zu finden, der abends 140 hungrige Mäuler mit Pizzen versorgt. Letztendlich konnten sich die Findorffer nur wundern, wie viele von diesen Versorgungspappschachteln tatsächlich in einen bis unter die Decke gestapelten Kombi passen.

„Olé SG Findorff…“, schallte es bei sämtlichen Spielen des Bremer Klubs von den Rängen, denn das gegenseitige Anfeuern von der Tribüne war für die eigenen SGF-Teams Ehrensache. Die weibliche E-Jugend erlebte das sogar zweimal: Einmal bei den Mädchen, bei denen sie mit 10:0 Punkten Erste wurde, und einmal bei den Jungs, bei denen sie sich mit 6:4 Punkten auf den dritten Rang warf. „Meine Mannschaft sollte richtig gefordert werden“, erklärte die Findorffer Trainerin Annika Bartels den Doppelstart.

Torverhältnis entscheidet

Die männliche A-Jugend behauptete den ersten Rang aufgrund von fünf mehr erzielten Toren gegenüber dem punktgleichen TuS Aumühle-Wohltorf (beide 6:2 Zähler). Das Team von Trainer Felix Schröder hatte den Zweitplatzierten mit 13:6 bezwungen, musste sich aber dem Dritten SC Bottrop mit 10:12 geschlagen geben.