Solche Szenen dürften in der kommenden Feldserie der Vergangenheit angehören. Anne Preusche, die hier für den Bremer HC II ein Tor erzielt, wird künftig aller Voraussicht nach nicht mehr zur Verfügung stehen. (Axel Kaste)

Er und Lennart Schmiedeken trainieren die zweite Damenmannschaft des Bremer Hockey-Clubs. Sie starten am Sonntag, 22. April, zuhause wieder in die Feldsaison. Anschlag ist um 11 Uhr. Ziel ist der Klassenerhalt.

Das wird eine Aufgabe für vier der sechs Oberligateams. Platz drei bis sechs trennt nur ein Punkt voneinander. Nach vorn wird der Abstand schon größer. Zwei Braunschweiger Teams liegen mit elf und zehn Punkten an der Tabellenspitze. Der Tabellenzweite Braunschweiger THC ist es auch, der am Wochenende zu den Bremern in den Heinrich-Baden-Weg kommt. Max Johannsen sieht dem positiv entgegen. „Die Vorbereitung ist besser gelaufen als im vergangenen Jahr“, sagt er. Testspiele gegen den Spandauer HTC aus Berlin sowie der Spielgemeinschaft Club zur Vahr/HC Delmenhorst und gegen den Ligakonkurrenten HC Horn haben die Oberneulanderinnen gewonnen.

Zu den etablierten stoßen eine Reihe junge Spielerinnen aus der eigenen Jugend, auch wenn nicht ganz raus sei, wer das genau ist. Auch das erste Damenteam bedient sich beim eigenen Nachwuchs, in dieser Woche entscheidet sich erst noch die eine oder andere Personalie, so Max Johannsen. Sicher ist, dass die erfahrene Anne Preusche geht – wieder einmal. „Sie hat letztes Jahr den Rücktritt von Rücktritt gefeiert“, erzählt Coach Johannsen. Das Team holte die Spielerin für die Hallensaison zurück, weil nicht genug Frauen im Kader standen. Inzwischen trainieren 28 Spielerinnen bei ihm und Lennart Schmiedeken, aus denen sie jeweils 16 für die Punktspiele auswählen können. Zudem habe ihm bisher keine Spielerin signalisiert, dass sie aussetzen muss. Es kommt sonst immer wieder vor, dass Teammitglieder für ein Praktikum, Auslandssemester oder aus beruflichen Gründen die Mannschaft verlassen. Bislang sei der Kader konstant. „Die Trainingsbeteiligung stimmt dieses Jahr“, so der Trainer.

Die 28 sollen vor allem taktisch gefestigt werden. Es gehe darum, die Bälle im Mittelfeld festzumachen. Das kann spielentscheidend sein, wie die Oberneulanderinnen im vergangenen Jahr erfahren mussten.

Das Ziel Klassenerhalt haben sich derzeit vier Teams gesetzt. Mit einem Sieg können sie sich schnell vom Abstiegsplatz absetzen, sagt Max Johannsen. Möglich sei es, denn die Liga sei auf einem Niveau. „Es gibt keine Mannschaft, die einen Unterschied macht.“ Nach oben guckt das zweite Damenteam noch nicht. Ein Aufstieg in die Regionalliga wäre vom Regelwerk her nur dann möglich, wenn die ersten Damen von der zweiten in die erste Bundesliga aufsteigen – von den sechs Punkten, die das B-Team auf Eintracht Braunschweig II aufholen müsste, ganz zu schweigen.