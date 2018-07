Trainer Matthias Ruckh (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Am Ergometer legen sich Daniel Sommerfeld und Victor Monroy voll ins Zeug, Mirco Wähmann und Hauke Marien kämpfen mit der Langhantel. Später geht‘s mit dem Fußball beim „Bubble Ball“, bei dem jeder Spieler in einer transparenten aufblasbaren Kugel steckt, weiter zur Sache.

„Matthias, wo findest du bloß solche Menschen?“ lautet die Frage, die sich der neue ATSV-Trainer Matthias Ruckh seit Wochen mehrfach anhören muss. Es ist für den frischgebackenen Vater von Tochter Celia die höchste Stufe der Anerkennung – für ihn und seine Crew. Er trimmt den künftigen Oberligisten seit dem 6. Juni auf die neue Saison und hat dabei seinen Trainerstab erweitert.

Luc Schluroff, Olaf Abshagen (im Vordergrund), Janik Schluroff, Felix Meier und Marcel Fischer (v. l.) starten in die Vorbereitung. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Neben den bewährten Kräften Rainer Lange (Torwarttrainer) und Jessica Buchholz (Physiotherapie) ist nun auch Axel „Akki“ Siemer als neuer Co-Trainer im Boot. Der Ur-Habenhauser hat mit dem TV Grambke in der zweiten und dem Wilhelmshavener HV in der ersten Bundesliga gespielt. Von der Routine des 2,04-Meter-Mannes sollen selbst die gestandenen Abwehrkönner wie Björn Wähmann und Fabian Rojahn profitieren.

Chemie stimmt im Team

„Einen wie ihn zu finden, war für mich das Schwerste, da ich einen Habenhauser gesucht habe, der die entsprechende Erfahrung aufweist und bei dem auch das Vertrauen zu mir und der Mannschaft stimmt“, verrät der Chefcoach. Die Wahl kommt bei den Spielern an, wie der Kreisläufer Marcel Fischer bestätigt: „Akki genießt bei vielen in der Truppe ein großes Ansehen.“ Der Linksaußen Lukas Ole Müller nickt zustimmend: „Die Chemie im neuen Team selbst, aber auch die zwischen der Mannschaft und den neuen Trainern stimmt“, präzisiert er.

Flankierend unterstützt wird die Arbeit von „Ruckher“ unter anderem durch den neuen Athletik- und Visual-Coach Michele Lapenna sowie Jörn Heineke von Crossfit Nordlicht. Sie alle zusammen haben die „Habenhauser Jungs“ mindestens fünfmal die Woche körperlich auf Vordermann gebracht, beim Trainingslager vom 3. bis zum 5. August im dänischen Tonder kommt dann auch der Ball ins Spiel. „Die bisherigen Einheiten waren zwar sehr, sehr kräftezehrend, es ist aber auch ein deutlicher Trainingseffekt festzustellen“, meint Lukas Ole Müller.

18 Spieler umfasst der Kader des ATSV Habenhausen, darunter elf Spieler mit Drittligaerfahrung. Neu mit im Team sind die beiden Rückkehrer Yannick Schäfer und Tim Steghofer von der SG HC Bremen/Hastedt sowie die Neuzugänge vom Oberliga-Absteiger HSG Schwanewede/Neuenkirchen, Kai Rudolph (ebenfalls Rückkehrer nach einjährigem Ausflug), Lukas Feller und Fabian Rojahn. Außerdem zählen Luc Schluroff (Doppelspielrecht vom A-Jugend-Bundesligisten SG HC Bremen/Hastedt) und aus der zweiten Mannschaft Bjarne Ruthke sowie Flemming Stüven zum aufgestockten Aufgebot des Teams.

„Dadurch ist die Qualität unseres Kaders automatisch gestiegen. Das sind alles ehrgeizige, sehr gute Oberligaspieler mit Potenzial nach oben“, meint Marcel Fischer. „Einzig ein weiterer Linkshänder fehlt“, fährt er fort. „Ansonsten sind alle Positionen doppelt gut besetzt.“ Für ihn ist es ein gutes Gefühl, mit einem vollen Kader in die Saison zu gehen. „Wir sind nicht aktiv auf der Suche“, erklärt der ATSV-Trainer. „Aber wenn ein Linkshänder kommt, der zu uns passt, dann sagen wir nicht Nein.“

Er blickt mit großer Neugier auf die bevorstehende Spielzeit. „Man sagt ja jedes Mal, dass diese bevorstehende Oberliga nun wirklich die stärkste sei. Aber die Saison 2018/19 toppt nun wirklich alles“, sagt Matthias Ruckh. Drei Absteiger aus der dritten Liga, neben seinem Team auch der OHV Aurich und der VfL Fredenbeck, hatte die Oberliga Nordsee schon lange nicht mehr aufnehmen müssen. Dazu gesellen sich mit dem VfL Edewecht, TV Cloppenburg, TV Bissendorf-Holte und der HSG Barnstorf/Diepholz einige heiße Anwärter auf die vorderen Ränge ins Haifischbecken.

„Für uns hat der Abstieg von Aurich und Fredenbeck den Vorteil, dass wir nicht gleich als alleiniger Favorit aufs Schild gehoben werden. Das nimmt uns den Druck“, sagt Ruckh, der die Ostfriesen aus Aurich als heißen Favoriten auf den Wiederaufstieg ansieht.

Er selbst peilt für seine Mannschaft einen Platz unter den ersten Drei an.

Mittelfristig, sprich in den nächsten zwei bis vier Jahren, möchte er die Rückkehr in die dritte Liga geschafft haben. „Bis dahin müssen die Strukturen überprüft, gewachsen sein und stimmen. Es ist jetzt schon toll, wie alle im Verein das Projekt unterstützen.“

Am 17./18. August nimmt der ATSV Habenhausen an einem Turnier des Oberliga-Rivalen HSG Delmenhorst teil. Weitere Gegner sind dort der dänische Zweitligist Nørre Djurs HK, die Punktspielrivalen VfL Edewecht und TSG hatten Sandkrug sowie der Oberliga-Absteiger TV Neerstedt.

Die Saison startet am 1. September mit einem Gastspiel beim TSV Bremervörde, die Heimspielpremiere steht am 9. September gegen die HSG Delmenhorst an.