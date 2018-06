SVGO-A-Jugend dennoch zufrieden

Oberliga-Aufstieg knapp verpasst

Olaf Kowalzik

Oslebshausen. Die männliche A-Jugend des SV Grambke-Oslebshausen ist in Lüneburg in der zweiten Aufstiegsrunde zur Oberliga-Vorrunde als Tabellendritter knapp ausgeschieden. Die Gelb-Blauen gehen damit in der kommenden Saison in der Handball-Landesliga an den Start.