Sie spielen in 20 Turniergruppen zu jeweils vier Mannschaften und zwölf weiteren Einzelspielen um den Einzug in die nächste Runde. Der Landesliga-Neuling SV Werder Bremen III freut sich über sein Heimrecht und empfängt am Sonntag, 26. August, den Oberliga-Aufsteiger SG Findorff, Landesliga-Absteiger SG HC Bremen Hastedt und den Ligarivalen LTS Bremerhaven.

Der Landesligist TuS Komet Arsten muss am selben Tag zum Oberliga-Absteiger HSG Phoenix nach Twistringen reisen. Seine weiteren Gegner sind die Teams vom Ligarivalen HSG Delmenhorst und der Landesliga-Absteiger TSV Morsum.

Ein reines Oberliga-Duell liefern sich zu guter Letzt der ATSV Habenhausen und der SV Werder Bremen II. Sie kreuzen ihre Klingen am Habenhauser Bunnsackerweg, der Spieltermin (25. oder 26. August) muss aber noch festgelegt werden. Die Turniersieger sowie der Gewinner der Einzelspiele kommen eine Runde weiter. Sie wird am 13./14. Oktober ausgetragen.