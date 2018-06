SG Findorff spielt in Bookholzberg

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Oberliga-Vorrunde greifbar nahe

Olaf Kowalzik

Findorff. Die männliche A-Jugend der SG Findorff ist nur noch einen kleinen Schritt von einem Riesenerfolg entfernt: Die Handballer von Trainer Felix Schröder spielen am Sonnabend in der Halle am Ammerweg in Bookholzberg um den Aufstieg in die Oberliga-Vorrunde. Die Aufstiegschancen sind für die Füchse gut, denn von den vier Teilnehmern erhalten in der letzten Runde drei Teams das Ticket für das heißbegehrte Ziel.