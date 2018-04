Oberneuland. Überaus erfolgreich startete der Nachwuchs vom Golf-Club Oberneuland in Turnierserie Bremen und Umzu„. Am ersten von 21 Jugendcup-Turnieren nutzte der GCO seinen Heimvorteil und übernahm mit 177 Punkten gleich die Tabellenführung. Bei bestem Wetter starteten insgesamt 105 Teilnehmer am Heinrich-Baden-Weg. “Eine eindrucksvolle Vorstellung von unserem Nachwuchs. Um unter die besten Platzierungen zu gelangen, musste man schon mindestens 45 Netto-Punkte erreichen“, sagte Jugendwartin Ricarda Russ. Der Sieger aus Oberneuland, Lasse Vornhagen, erspielte 52 Netto-Punkte.

„Jedes Turnier ist ein Ort der Begegnung, an dem sich Kinder und Jugendliche treffen. Es war eine tolle Stimmung am und auf dem Platz. Jeder hatte seinen Spaß. Ich bin gespannt wie die Saison unserer GCO Kids weitergeht. Sie sind enorm gut drauf und sie sind ein unglaublich gutes Team“, sagte Ricarda Russ begeistert.

Ergebnisse (18-Loch-Turnier), Netto: 1. Lasse Vornhagen 52 Netto-Punkte (GC Oberneuland), 2. Lennart Hause 45 (GC Achim), 3. Claas Henke 45 (GC Hainmühlen)

Brutto-Wertung, Herren: 1. Bennett Wolf 25 Brutto-Punkte, Damen: 1. Frederieke Lohmann 25 (beide Club zur Vahr)

9-Loch-Turnier: 1. Nelle Vornhagen 23 Nettopunkte, 2. Nick Hill 19 (beide GC Oberneuland), 3. Lenja Lück 19 (GC Syke)