Mesut Özil (l) bedankte sich bei seinem ehemaligen DFB-Kollegen Jérôme Boateng. Foto: Ina Fassbender (dpa)

„Danke Bro für deine Worte. Du warst beim DFB immer ein Mitspieler, der auch in schwierigen Momenten da war“, schrieb Özil in seiner Instagram-Story. Der 29-jährige Özil vom englischen Premier-League-Club FC Arsenal war nach dem WM-Aus in Russland aus der deutschen Auswahl zurückgetreten und fühlte sich vom Deutschen Fußball-Bund in der Affäre um seine Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan alleingelassen. DFB-Chef Reinhard Grindel räumte später Fehler im Umgang mit dem Mittelfeldspieler ein, viele Mitspieler äußerten sich nicht zu den Vorgängen.

Boateng hatte am Mittwoch in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ das Schweigen vieler Nationalmannschaftskollegen zum Rücktritt Özils kritisiert. „Wo waren die Mitspieler, die sich bei Mesut bedankt haben? Anscheinend haben viele sich nicht zu äußern getraut, weil sie gedacht haben, dass das bei den deutschen Fans nicht so gut ankommt“, sagte Boateng. (dpa)