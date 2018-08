Sven Meinecke kennt sich aus im Bremer Fußball. Als ehemaliger Spieler, Lehrer und Stützpunkttrainer weiß er um die Probleme und Sorgen vieler Vereine. (Frank Thomas Koch)

Herr Meinecke, stehen wir vor der spannendsten Bremen-Liga aller Zeiten?

Sven Meinecke: Ja, ich habe mal geschaut, wen ich sicher unten sehen würde. Das sind gar nicht so viele Mannschaften. Die beiden Aufsteiger Borgfeld und SFL Bremerhaven sind stark, Borgfeld hat ja auch Bremen-Liga-erfahrene Spieler. Und oben wird es einen Zweikampf zwischen Oberneuland und dem Bremer SV geben. Also, das stimmt: Es wird richtig spannend.

Da haben die Bremer Vereine in der Tat in den letzten Jahren gar keine Visitenkarte abgegeben. Aber jede Serie muss doch irgendwann mal reißen.

Die Mannschaft, die am Ende Meister wird, wurde ja in den letzten Jahren meist nie groß gefordert während der Saison. Das könnte jetzt anders werden. Dann bist du als Mannschaft in einer Relegation schon gefestigter. Das könnte ein Vorteil sein. Aber wir haben in Bremen nun mal eine geringere Anzahl von Fußballern. Und wenn ich sehe, dass die Zahl der Spieler zwischen 18 und 25 rückläufig ist, leidet die Qualität zwangsläufig.

Ich finde den Oberneulander Weg gut, dass man dort mit jüngeren Bremer Spielern perspektivisch etwas aufbauen möchte. Es bringt ja nichts, sich Fußballer zu holen, die eigentlich ständig auf dem Sprung zu einem höherklassigen Verein sind. Aber ich fände grundsätzlich eine Oberliga Nord mit Bremen, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig Holstein das beste Modell, die dann noch unter der Regionalliga Nord angesiedelt wäre. In der könnten auch drei, vier Bremer Klubs spielen. Oder eine Liga gemeinsam mit Niedersachsen, das wäre auch total attraktiv. Und man könnte auch Spieler aus Niedersachsen mal in die Bremen-Liga holen. Jetzt geht der Weg ja in die andere Richtung. Aber es gibt ja auch gute Gründe, in Bremen zu spielen.

Zum Beispiel die kurzen Wege, da fährst du mit dem Fahrrad quasi zum Auswärtsspiel, jetzt mal abgesehen von den Spielen in Bremerhaven. Ich glaube, das ist schon interessant für einige Spieler. Und ein paar Euro oder Tankgutscheine kann man auch noch mal mitnehmen.

Ich finde ein Play-off-Modell interessant. Am Ende der Saison spielen die ersten sechs den Titel und die letzten sechs die Absteiger aus. So könnte man die Spannung auf jeden Fall hochhalten. Das wäre ein ganz neuer Anreiz. Natürlich könnten sich die Vereine, die ganz oben stehen, darüber beklagen, dass sie vor einer möglichen Relegation noch mal in die Play-offs müssten. Aber ein bisschen mehr Spannung wäre schon gut.

In die Hand versprechen kann ich das nicht, aber sie würden auf jeden Fall in den Top drei einlaufen.

Bei Werder tummeln sich unglaublich viele ­Talente, die dann am Ende aber trotzdem

keine Fußball-Profis werden. Wo bleiben

diese Jungs? Kann man die nicht in Bremen halten?

Das ist schwierig, aber es gibt ja jetzt schon ein paar Spieler, die auch den Weg zurück an die Weser finden. Aber ich habe in der Schule zuletzt einige Male erlebt, dass 15-, 16-jährige Spieler, denen Werder signalisiert hat, dass es für ganz oben nicht reicht, komplett mit dem Fußball aufhören. Das hat es so früher seltener gegeben.

Das mag schon sein, dass es in ländlichen Gegenden eine größere Bindung an den Fußball und den jeweiligen Verein gibt. Aber heutzutage ist es oft so: Wenn ein Junge viermal nicht zum Einsatz kommt, dann gibt es eine Whats­app der Eltern an den Trainer. Und wenn sich nichts ändert, wird der Junge im Winter abgemeldet. Das ist für mich eine Frage der Erziehung: Halte ich es aus, dass mein Sohn auch mal gegen Widerstände ankämpft? Wenn ich sehe, wie häufig heutzutage Jungs den Verein wechseln, das gab es früher nicht. Da ist man maximal einmal in der Jugend zu einem anderen Verein gegangen.

Natürlich ist das ein Aspekt. Aber ich glaube, dass man früher auf 100 Euro verzichtet hat, wenn man sich woanders gut aufgehoben gefühlt hat. Das ist heute nicht mehr so. Da wird auch aus finanziellen Gründen der Verein gewechselt. Ich kenne keine Zahlen, aber ich vermute, dass auch im Herrenbereich die Vereinswechsel sehr zugenommen haben. Dabei glaube ich nicht mal, dass mehr Geld gezahlt wird als früher. Weil es immer weniger Sponsoren gibt, die bereit sind, Geld in den Amateur-Fußball zu stecken.

Die Selbsteinschätzung und Selbstwahrnehmung ist bei den Jugendlichen anders geworden, ohne dass sie immer was dafür können. Die Eltern signalisieren ihren Kindern: ,Du machst nichts falsch, sondern die anderen machen die Fehler.‘ Aber damit ändert man nicht die Einstellung der Kinder. Ich glaube, dass ein Problem viele Eltern darstellen, die ihre Jungs pushen und es unglaublich gerne sehen würden, dass ihr Junge Fußball-Profi wird. Da investieren die Väter oder Mütter viel Zeit und wollen Ergebnisse sehen. Das überträgt sich auf ihre Kinder.

Das ist schwer, dafür hat der Fußball an sich eine zu große Strahlkraft. Man darf das nicht unterschätzen, was Millionen-Gagen und Ablösesummen im Profifußball auch für Jugendliche an Bedeutung haben. Spieler wechseln den Verein, weil es woanders mehr Geld gibt. Warum soll das dann bei Amateur-Fußballern oder sogar Jugendlichen anders sein? Da ist der Vorfall mit Mesut Özil auch nicht gerade förderlich.

Da geht es auch um Vorbildfunktion und den Wunsch, dass Profis Werte und Normen vorleben für die Kinder. Als Profi muss ich wissen, dass mein Handeln immer eine Auswirkung hat. Das beschäftigt die Jugendlichen und damit auch uns Trainer.

Zur Person

Sven Meinecke (36) ist Lehrer am Gymnasium Links der Weser. Er ist Stützpunkttrainer beim DFB und sichtet für den Verband. Meinecke war Trainer und Spieler beim FC Oberneuland und zuvor auch für Werder und VSK Osterholz-Scharmbeck aktiv.