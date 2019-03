Hastedt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ohne Torjäger zur Verbandsmeisterschaft

Olaf Kowalzik

Hastedt. Das ist für die männliche C-Jugend des HC Bremen unglaublich bitter: Direkt vor dem Saisonhöhepunkt, der am Wochenende in Oldenburg stattfindenden Handball-Verbandsmeisterschaft, fällt ihr Torjäger Yunus Uckac mit einem Bänderriss im Fuß für sechs Wochen aus. Der Linkshänder Uckac traf in der Saison in 17 Spielen 117 Mal und ist auch der individuell stärkste Abwehrspieler des Tabellendritten.