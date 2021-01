Gut gelaunt im Sonnenuntergang: Boris Herrmann. (Boris Herrmann / Seaexplorer - YC de Monaco)

Der Weltumsegler und gebürtige Oldenburger Boris Herrmann ist im Endspurt der Vendée Globe auf Platz zwei vorgerückt. Die französische Tageszeitung Libération titelte am Vortag der Entscheidung: „Herrmann, der finale deutsche Coup.“ Der 39-Jährige könnte der erste Sieger werden, der nicht aus Frankreich kommt.

„Ich bin im Schwarz-Weiß-Modus, schwanke dazwischen, mich selbst unter Druck zu setzen und es zu genießen“, sagte der 39-Jährige. Von Spitzenreiter Charlie Dalin aus Frankreich trennten ihn am Dienstagmorgen noch 85 Seemeilen. Die ersten Boote werden am Mittwochabend im Ziel vor Les Sables-d'Olonne an der französischen Atlantikküste erwartet. Auf die offizielle Bekanntgabe von Sieg und weiteren Platzierungen nach dem zweieinhalbmonatigen Rennen müssen die Segler aber warten.

Mehr zum Thema Härteste Segelregatta der Welt geht zu Ende Vendée Globe: Oldenburger Herrmann auf Podiumskurs Die Vendée Globe gilt als härtestes Segelrennen der Welt. Nach dem Start im November nähern sich die Skipper dem Ziel im französischen Les Sables-d'Olonne. Ein ... mehr »

Denn mit Boris Herrmann („Seaexplorer - Yacht Club de Monaco“), Yannick Bestaven („Maître Coq IV“) und Jean Le Cam („Yes We Cam!“) hatten drei Skipper aufgrund ihrer Beteiligung an der Rettungsmission für den schiffbrüchigen Kevin Escoffier in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember Zeitgutschriften erhalten. Diese werden erst nach dem Zieldurchgang von den Gesamtzeiten abgezogen und könnten über die Podiumsbesetzung entscheiden. Aktuellen Berechnungen zufolge könnte es zum Siegduell zwischen Herrmann und Bestaven kommen.

Das Finale der Regatta können Sie hier live verfolgen.