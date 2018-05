Weltmeisterin, Olympiasiegerin und Derbyreiterin: Sandra Auffarth startet auch in Oberneuland. (Nordphoto)

Die Wetteraussichten zeigen sich erfreulich, sodass dem nationalen Springturnier in Oberneuland auf dem Gelände von Esther und Hergen Forkert in Oberneuland beste Voraussetzungen bescheinigt werden können. Doch nicht nur die äußerlichen Bedingungen vom 24. bis 27. Mai weisen einmal mehr auf eine erfolgreiche ­Veranstaltung hin, auch das Teilnehmerfeld kann sich in diesem Jahr wieder sehen ­lassen. Die Reitsport-Prominenz hat sich ­angesagt.

Angeführt wird das erlesene Teilnehmerfeld von der Team-Olympiasiegerin und Weltmeisterin in der Vielseitigkeit, Sandra Auffarth. Die Amazone aus Ganderkesee sattelt erstmals ihre Springpferde in Oberneuland. Die 31-Jährige steigt nun auch in den großen Springsport ein. Bei ihrem Debüt beim deutschen Springderby in Hamburg glänzte sie vor zwei Wochen mit einem starken dritten Platz. Mitte April gewann sie ­zudem die Deutsche Meisterschaft der ­Berufsspringreiter.

Das Turnier in Oberneuland kann sich insgesamt über einen mangelnden Zuspruch nicht beklagen. Im Gegenteil. Die Nennungen steigen von Jahr zu Jahr, mehr als 1000 Reiter aus zehn Nationen gehen am Wochenende an den Start. So haben auch die ehemaligen Derbysieger Nisse Lüneburg, Christian Glienewinkel und Pato Muente bereits ihr Kommen angekündigt.

Auch Evi Bengtsson, Ehefrau des schwedischen Weltklasse-Reiters Rolf-Göran Bengtsson, startet in Bremen und bringt ihre Stute Ulika mit. Mit ihr wurde sie 2015 Deutsche Meisterin. Natürlich geht auch der Überraschungs-Vorjahressieger Lennert Hauschild in den Parcours, der gerade seine Ausbildung auf dem gastgebenden Hof mit Erfolg absolviert hat. Nicht fehlen beim eigenen Turnier dürfen selbstverständlich die Hausherren Hergen und Marten Forkert.

Auf die Sportler wartet auch in diesem Jahr wieder ein hochkarätiges Programm. Vor allem freut sich die Reit-Prominenz auf den „Großen Preis“ von Oberneuland am Sonntag, ein S***-Springen, das mit 10.000 Euro dotiert ist. Doch auch der Sonnabend hat einiges für Aktive und Zuschauer zu bieten. Dem hochklassigen Mercedes-Benz-Championat, einem S**-Springen, folgt das Speed Derby, ein rasanter Wettbewerb über nicht ganz alltägliche Sprünge.

Anziehungspunkt für die ganze Familie

So kommen zwei Wochen nach dem traditionellen Hamburger Springderby die Fans der Naturhindernisse in Bremen auf ihre Kosten. Ein Nachbau von Pulvermanns Grab oder die Holsteiner Wegesprünge: Ein paar bekannte Hindernisse gibt es im Nachbau auf der Anlage der Familie Forkert, die selbst ausgemachte Derby-Fans sind.

„Das Speed Derby ist ein rasantes und anspruchsvolles Springen, das gut angenommen wird und auch für die Zuschauer ein tolles Highlight ist“, erklärt Mit-Veranstalter Hergen Forkert. Das viertägige Turnier des Reitclubs Rosenbusch präsentiert sich auch in diesem Jahr wieder als ein Anziehungspunkt für die ganze Familie. Auch die Nachwuchsreiter haben mehrmals Gelegenheit, ihr Können in Prüfungen für junge Pferde unter Beweis zu stellen.

Zur Sache

Das Programm

Donnerstag, 24. Mai

9 – 17 Uhr

Springprüfungen für junge Pferde A-M-Springen

Regionale Tour L-Springen

Freitag, 25. Mai

9 – 19 Uhr

Youngster Tour M*-Springen

Mittlere Tour M**-Springen

Große Tour S*-Springen

Qualifikation U 25 Itzehoer Nachwuchs Trophy

Regionale Tour L-Springen

Sonnabend, 26. Mai

8 – 19 Uhr

Mittlere Tour S*-Springen

Regionale Tour M*-Springen

Youngster Tour M**-Springen

Mercedes-Benz Championat S**-Springen

Grand Central Speed Derby S**-Springen

Sonntag, 27. Mai

7.30 – 18 Uhr

Mittlere Tour S-Springen

M-Stilspringen

Youngster Tour S-Springen

Großer Preis von Oberneuland S***-Springen