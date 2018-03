Hat sich beim SV Werder toll entwickelt – und hätte dem Verein gern mehr zurückgegeben: Omar Assar. (Frank Koch)

Bremen. Der letzte Auftritt von Omar Assar für den SV Werder war komplett verunglückt. Sportlich ging es an diesem Abend um nichts mehr, weil die Bremer unabhängig vom Spielausgang gegen den ASV Grünwettersbach die Saison in der Tischtennis-Bundesliga auf Platz fünf beenden würden. Es war ein Abend, an dem sich die Heimmannschaft unbeschwert von ihren Fans hätte verabschieden können, wenn sie gewonnen hätte. Es setzte aber ein 2:3, das zwei Werderaner besonders schmerzte: Hunor Szöcs, der zweimal verlor, und Omar Assar, der im letzten Spiel vor seinem Wechsel zu Borussia Düsseldorf einmal verlor.

Für Bremens Sportler des Jahres, Hunor Szöcs, war der Gründonnerstag ein schlechter Tag, weil er sich nach einer starken Leistung gegen den besten Bundesliga-Spieler dieser Saison, Masatako Morizono, nicht belohnen konnte. Die vergangenen Wochen waren für den Rumänen schon bescheiden verlaufen – sowohl in der Liga als auch auf internationalen Turnieren. „Er hätte sich viel Selbstvertrauen holen können“, sagte Trainer Cristian Tamas. Vielleicht sogar mit zwei Erfolgen. Doch Szöcs zog nicht nur gegen Morizono den Kürzeren, sondern als Folge davon auch in der entscheidenden Partie gegen Dang Qiu.

Bastian Stegers gute Vorstellung mit zwei Siegen blieb am Ende wertlos, weil neben Szöcs auch Omar Assar nicht hatte punkten können. Der Ägypter hätte sich vom Bremer Publikum zu gern mit einem Erfolg verabschiedet – umso mehr wurmte ihn das 0:3 gegen Ricardo Walther. Statt nach einem Sieg ein letztes Mal die Ovationen des Publikums zu empfangen, verließ der 26-Jährige die Halle im Frust. Abschied nehmen ist richtig schwer nach einer Leistung, mit der man selbst unzufrieden ist. Assar hatte sich sein Finale so nicht vorgestellt. Und das Team wollte eine Saison würdig beenden, in der nach einer hervorragenden Hinrunde so viel mehr möglich war als Platz fünf.

Während Werders Verantwortliche den Saisonverlauf demnächst im Detail noch analysieren werden, hatte Omar Assar sein Fazit bereits gezogen. „Ich hätte für diesen großartigen Klub einen besseren Job verrichten müssen“, sagte der Ägypter selbstkritisch. Offensichtlich deckten sich seine eigenen Erwartungen nicht mit den Ergebnissen, die er schließlich ablieferte. An seiner Bundesliga-Bilanz von 7:12 Siegen war in der Tat nicht zu erkennen, dass sich der Afrikameister in der Weltrangliste inzwischen auf Position 16 emporgearbeitet hat.

Und doch hat Omar Assar in seinem ersten Bundesliga-Jahr eine ausgezeichnete Entwicklung genommen. Als er im Sommer 2017 zu Werder kam, war er die Nummer 58 der Welt. Ein strahlender junger Mann, der mit seiner Freundlichkeit und Offenheit die Herzen der Werderaner im Sturm eroberte. Und er versprühte Ehrgeiz und Willen, sich in Bremen zu verbessern. „Er hat von Anfang an alle Informationen aufgesaugt und ganz schnell den Dreh nach oben gefunden“, sagt Trainer Tamas heute.

Assar wurde in seiner kurzen Bremer Zeit nicht nur ein besserer Spieler, sondern er weckte auch das Interesse anderer Klubs. Als Deutschlands erfolgreichster Verein Assar haben wollte, legte Werder dem 26-Jährigen keinen Stein in den Weg. Dafür ist der Spieler dem SV Werder ebenso dankbar wie für die gesamte Unterstützung in seiner Bremer Zeit. „Dank der Aufmerksamkeit und der vielen Ratschläge hat Cristian mir den Sprung in der Weltrangliste ermöglicht“, sagt Assar, der die Betreuung von Tamas, Teamchef Sascha Greber und Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald in den höchsten Tönen lobt.

Und doch verlässt Assar Werder Bremen nun mit einem gemischten Gefühl. Stolz sei er am Donnerstag bei seiner Verabschiedung vor dem Spiel gewesen. Aber er sei sich nicht sicher, ob er die Würdigung auch wirklich verdiene. Er geht nun mit dem Gefühl, dem Verein nicht genug zurückgegeben zu haben. Cristian Tamas macht dem Ägypter keinen Vorwurf, hat aber eine mögliche Erklärung, warum dessen Ergebnisse am Ende nicht besser ausgefallen sind. „Mit der Rippenverletzung, die ihm im Herbst zu schaffen machte, begann eine schwierige Phase“, sagte der Trainer. Danach hätte Assar das höchste Niveau nicht mehr erreicht. „Er muss noch Erfahrungen sammeln mit Verletzungen und Drucksituationen“, sagt Tamas. Zeit hat er dafür. Auch mit 26 Jahren sei Assar noch ein junger Spieler. In Düsseldorf wird er neue Erfahrungen machen – in einem Team, das national und international dauerhaft auf höchstem Niveau agiert, in dem es aber auch nicht so vergleichsweise beschaulich zugeht wie in Bremen.