Bei der jüngsten Freimarktregatta des WV Hemelingen verliefen die Starts bei den 32 Opti-A-Seglern im kleinsten Regattaboot sehr fair. (Rolf Schmidt, frei)

Insgesamt 75 hoch motivierte männliche und weibliche Segler aus 16 Vereinen kämpften um die Platzierungen. Zum beliebten Rahmenprogramm der überregional bekannten Regatta gehörte auch der Besuch des Bremer Freimarkts.

Unter der Leitung von Andreas Wulfes bestens vorbereitet und vom 27-köpfigen Team perfekt durchgeführt, stand einem vielversprechenden Regatta-Wochenende nichts im Weg. Südlicher Wind von 5 Beaufort und in Böen von 6 bis 7 Beaufort boten ausgesprochen gute Bedingungen für die ersten vier Wettfahrten. Schon beim letzten Üben der Manöver vor dem Start gab es die ersten Kenterungen, sowohl bei den Optis (Optimisten-Jolle) als auch bei den Teenys (Zwei-Hand-Boote). Doch sportlich gekonnt und gut trainiert waren die Crews rasch wieder an Bord. Zwei DLRG- und sieben Regatta-Begleitboote waren im Einsatz, die während der Wettfahrten patrouillierten, Tonnenprotokolle schrieben oder an der Start- und Ziellinie halfen.

Die Starts bei den zehn Teenys und den 32 Opti-A-Segler im kleinsten Regattaboot verliefen fair und die Boote lieferten sich gleich zu Beginn echte Rennen. Schon in der zweiten Runde mischte sich das Feld und die sehr schnellen Regattakinder konnten das eine oder andere Teeny Boot überholen. Der Wind fiel in Böen ein und so kam zu weiteren Kenterungen. Aber auch hier waren die jungen Segler*innen schnell wieder im Boot und versuchten den zeitlichen Verlust wieder wettzumachen. Die noch jungen Opti B Segler*innen haben zwar bereits erste Erfahrungen gesammelt und einige Regatten bestritten, sie starteten hier jedoch unter sehr anstrengenden Wetterbedingungen. Die 23 Opti B Kinder fuhren in der ersten Wettfahrt zwei Runden, bei den folgenden Wettfahrten wurde jedoch auf eine Runde verkürzt. Nach vier Wettfahrten waren einige der Kinder sichtlich am Ende ihrer Kräfte, haben sich jedoch trotzdem sehr wacker geschlagen.

Die drei Segelfelder wurden stark durchmischt. An der Ziellinie fuhren die ersten Teenys ein, gefolgt von den Opti A Kindern. Das eine oder andere Boot aus der Teeny-Gruppe schaffte es nicht im eigenen Feld durch die Ziellinie zu segeln und wurde von so manchem Opti überholt. Die Zuschauer am Ufer der Weser haben zu jeder Zeit der Regatta die komplette Segelbahn im Blick. Der Nachwuchs steht also unter ständiger Beobachtung. Etwas Pech hatte die DLRG. Sie musste ein Motorboot aufgrund eines Defektes aus dem Verkehr ziehen. Doch auch hier wurde Abhilfe geschaffen und in kurzer Zeit waren wieder zwei Begleitboote auf dem Wasser.

Am zweiten Regattatag wurde es etwas kälter und der Wind legte sich, aber bei 4 bis 5 Beaufort, in Böen bis zu 6 Beaufort begann auch dieser Tag hervorragend. Die beiden geplanten Wettfahrten, wurden wie am ersten Tag zu je zwei Runden für die Teenys und Opti A geplant, und die Opti B Segler segelten in jeder Wettfahrt jeweils eine Runde. Hatte das Regattateam am ersten Tag mit den Kenterungen zu tun, so kam es am zweiten Tag an der Startlinie zu Verzögerungen. Frühstart mit Gruppenrückruf und Starts unter Black Flag waren hier das Thema. Letztendlich gelang dann jedoch noch ein hervorragender Durchlauf von zwei Wettfahrten.

Ergebnisse, Teeny: 1. Paul Blesken mit Florentine Blesken (SCD), 2. Jona Lotta Hahn mit Fabius Julius Müller-Kauter (SWE), 3. Lilly Vincke mit Rosa Vincke (KSW); Opti A: 1. Paul Ulrich (ZSK), 2. Ricardo Gießler (WSCG), 3. Mirja Dohle (SVG); Opti B: 1. Frederik Heisterkamp (WSV-AWB), 2. Lina Kozica (WVH), 3. Johanna Brinkmann (YCL).

Zwei besondere Preise gingen an die jeweils Jüngsten der Opti A Gruppe, Charlotte Frobenius und der Opti B Gruppe, Jonny Seekamp.