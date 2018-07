Worlfsburg Torhüter Nico Pellatz rettet im letzten Moment mit einer Parade ein Bremer Tor durch Simon Straudi. (nordphoto / Ewert)

Bremen. Ausgelassen war niemand nach diesem Start in die Regionalliga. Das 0:0 gegen den VfL Wolfsburg II wurde von den Protagonisten der grün-weißen U23 eher nüchtern kommentiert. „Es war definitiv mehr drin und ist ein bisschen bitter“, meinte Christian Groß, der neue Kapitän des Bremer Talentschuppens. Sein Trainer sah es ähnlich. „Wir hätten gewinnen können“, fand Sven Hübscher. Er ließ allerdings keinen Zweifel an einem ordentlichen Einstand seiner Mannschaft: „Es war wichtig, dieses Spiel nicht zu verlieren, und deshalb können wir mit diesem Punkt leben.“

Irgendwie passte das Ergebnis ja auch ganz gut zu den Voraussetzungen dieser Premiere. Die Bremer zählen als Absteiger aus der 3. Liga zweifellos zu den Mitfavoriten in dieser Saison. Ihr Gegner mischt seit Jahren an der Spitze der vierthöchsten Spielklasse mit und belegte zuletzt Platz drei – er tritt also mit einer ähnlichen Prognose an. So entwickelte sich schon bald eine Partie zweier typischen Nachwuchsteams. Beide bemühten sich um einen spielerisch hochwertigen Vortrag, litten dabei aber nicht selten unter ihren Fehlern im Aufbau.

Nicht wirklich gefährlich

Weshalb es eine ganze Menge zu sehen gab, Torchancen aber eher nicht. Das galt insbesondere für den Gast. Zwar gehörte dem VfL die zweite Hälfte, weil er umgestellt hatte und insgesamt einfach aktiver antrat nach der Pause. Aber auch die Bremer tauchten selten gefährlich vor dem Wolfsburger Tor auf, auch nicht in ihrer stärkeren ersten Halbzeit. Ein Kopfball von Christian Groß (12.), ein Fernschuss von Kevin Schumacher (15.) sowie Jonah ­Osabutey, der aus 14 Metern verzog (37.) markierten die besten Szenen des Spiels vor der Pause.

Richtig gefährlich wurde es erst nach dem Wechsel, als sich die Bremer angesichts der Wolfsburger Dominanz oft auf Konter verlegt hatten: Der Abschluss von Isiah Young aus 13 Metern wurde von VfL-Keeper Nico Pellatz nur mit Mühe zur Ecke geklärt (49.), und der eingewechselte Simon Straudi musste aus fünf Metern eigentlich die Führung markieren, traf aber den Ball nicht richtig (77.). Es gab also durchaus Anlass zur Kritik an der Bremer Chancenverwertung. Aber sie ging unter, wohl auch deshalb, weil der Gast nicht eine einzige wirklich gute Chance besessen hatte. Es gab auch so viele andere Dinge zu besprechen. Etwa die ungewöhnliche Taktik des Gastgebers. Mit einem 3-4-3 war Sven Hübscher nämlich noch nie angetreten. „Es ging darum, erst einmal Struktur in die Mannschaft zu bringen“, erläuterte Sven Hübscher später. In Christian Groß, eigentlich im Mittelfeld zuhause, hatte er den mit Abstand erfahrensten Fußballer in die Zentrale der Dreierkette beordert. Er verlieh der Defensive die Stabilität, die am ersten Spieltag in der neuen Liga gefordert war. Zudem erwies sich die Grundordnung der Bremer mit den hochstehenden Außen als geeignetes Mittel gegen die Wolfsburger Offensive.

Auf eine Direktive von oben ging die neue Taktik dagegen nicht zurück. „Ich muss die Spieler in Dreier- und Viererkette ausbilden, bin ansonsten aber frei“, betont Hübscher. Eine „Herausforderung“ sei es allerdings schon gewesen, das System in den vergangenen Tagen einzuüben. Das lag natürlich an den späten „Zugängen“ dieser Woche. Erst am Donnerstag stießen Fridolin Wagner, Jan-Niklas Beste und Simon Straudi aus der Vorbereitung der Profis zur U23.

Die Frische fehlte noch

Dafür klappte es an diesem ersten Spieltag schon ganz gut. Dass die in der Startelf aufgebotenen Wagner und Beste nicht weiter auffielen, hatte allerdings einen Grund. „Sie haben geholfen, doch es war klar, dass ihnen die Frische fehlte, die Profis befinden sich ja in einer ganz anderen Vorbereitungsphase“, erklärt Hübscher. Ihm war auch bis zuletzt nicht ganz klar, ob er mit dem Duo wirklich planen konnte: Hätten sich beim Test der Bundesligamannschaft am Freitag in Bielefeld ein, zwei Spieler verletzt, wären die Youngster wieder angefordert worden.

Der Trainer muss also auch weiterhin mit dem ein oder anderen Fragezeichen leben. Er weiß auch noch nicht, wer ihm beim Auswärtsspiel am Dienstag in Norderstedt (19 Uhr) zur Verfügung steht. Zudem ist der Kader derzeit gar nicht komplett. „Wir suchen noch nach ein, zwei Spielern“, so Hübscher. So gesehen ließ es sich tatsächlich leben mit dem Remis gegen ein Spitzenteam. Schließlich bewahrheitete sich ja auch nicht, was so manche Wettervorhersage befürchten ließ: In der ersten Hälfte ging zwar ein schwerer Schauer nieder, von heftigen Gewittern blieb Platz 11 aber verschont.

Weitere Informationen

Werder U 23: Dos Santos Haesler -Rieckmann, Groß, Bünning - Bitter, Wagner, Ronstadt, Beste - Young (88. Plautz), Osabutey, Schumacher (75. Straudi)

VfL Wolfsburg II: Pellatz – Badu, Itter, Klamt, Ziegele – Rizzi, May (85. El-Haibi), Conde, Saglam (68. Klump) - Herrmann (75. Justvan), Hanslik

Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Travemünde) Zuschauer: 420 -

Gelbe Karten: Ronstadt, Wagner, Bünning - Conde