Dabei gibt es viele Gründe, an den Brettern die Kräfte zu messen. Schach fördert die Konzentration, ist Hirnjogging, ist altersunabhängig, stärkt das Selbstbewusstsein, genießt hohen Respekt in der Gesellschaft, fördert die Entscheidungsfindung und macht ganz viel Spaß. Das freie Training im Schach findet immer dienstags von 17 bis 19 Uhr in der Begegnungsstätte „Am Siek 43, 28325 Bremen“, statt. Weitere Informationen gibt es in der OT-Geschäftsstelle, Walliser Straße 119, unter der Telefonnummer 0421-42 54 71 oder im Internet unter www.otbremen.de.