Die erfolgreichen Schwimmer von OT Bremen holten 15 Medaillen. (Privat)

Die Trainer Louis Schinke und Evelyn Fröhlich hatten die Leistungsschwimmer für den Wettkampf im Uni-Bad bestens vorbereitet. Sowohl Leon Fahrenholz (Jahrgang 2002) als auch Thorge Reinkemeier (2004) waren dort sehr erfolgreich und holten jeweils zwei Jahrgangsmeistertitel. Leon schwamm die 50 Meter Schmetterling in einer Zeit von 00:30,63 Minuten und die 50 Meter Freistil in 00:27,05. Zusätzlich gewann er noch drei Silbermedaillen über 400 Meter Freistil, 200 Meter Freistil und 100 Meter Freistil. Thorge Reinkemeier schwamm über 50 Meter Brust in 00:35,95 Minuten und über 100 Meter Brust in 01:20,58 Minuten jeweils auf Platz ein. Ein weiteres Mal durfte er das Podest besteigen um sich die Silbermedaille über 100 Meter Lagen (01:16,25) abzuholen.

Auch Alia Manuszewski (2008) zeigte wie gewohnt sehr gute Leistungen und gewann über die 400 Meter Freistil (06:15,42 Min.) und 200 Meter Rücken (03:05,73 Min.) jeweils Silber. Dritte wurde sie über 50 Meter Rücken (00:40,29 Min.). Stolze Medaillengewinner waren außerdem Lino Yildirim (2010) mit dem zweiten Platz über 400 Meter Freistil und Lia Sophie Maas (2010) mit Rang drei über 50 Meter Brust.

Als Senkrechtstarterin unter den jüngsten Schwimmerinnen entpuppte sich Finja Wening (2010), die das erste Mal an einer Landesmeisterschaft teilnahm und sich dafür im Vorfeld gleich mit acht Pflichtzeiten qualifiziert hatte. Für ihre tolle Leistung wurde sie über 50 Meter Schmetterling (00:48,98 Min.) und 100 Meter Freistil (01:28,62 Min.) jeweils mit der Bronzemedaille belohnt. Cathrin Rolow (2007), Leonie Maas (2003) und Theresa Kern (2009) konnten zudem ihre persönlichen Bestzeiten weiter ausbauen.