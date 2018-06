Männliche B-Jugend Letzter der Landesliga-Aufstiegsrunde

OT spielt in der Bremen-Liga

Olaf Kowalzik

Osterholz-Tenever. Die männliche B-Jugend von OT Bremen muss in der kommenden Saison in der Bremenliga Handball spielen. Sie wurde in der Aufstiegsrunde zur Landesliga mit 0:8 Punkten Gruppenletzter und verpasste damit deutlich das Weiterkommen in die nächste Runde.