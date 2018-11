Jana Buschermöhle und Kristin Gärner qualifizierten sich für die Judo-DM. (Frank Meyer, frei)

Dabei gelang Jana Buschermöhle der ganz große Wurf. In jeweils weniger als einer Minute Kampfzeit besiegte Jana Buschermöhle Katharina Wendt (SV Nienhagen), Christina Zahl (Sachsenwald) und Catherine Büssing (Buxtehuder SV) mit ihrer Spezialtechnik Seoi Nage (Schulterwurf) und holte sich damit souverän den Titel der norddeutschen Meisterin in der Klasse bis 78 Kilogramm. Kristin Gärner startete in der Kategorie bis 70 Kilogramm. Dort besiegte sie Nike Schmitz (VFL Grasdorf) und Pia Marie Meyer (Eintracht Wiefelstede) mit jeweils vorzeitigen Siegen. Gegen Laura Isabell Alberts (Rellinger TV) fand Kristin Gärner kein Mittel und verlor gegen die neue norddeutsche Meisterin. Im Kampf um Platz zwei verlor die Bremerin dann knapp gegen Karolina Köring (VFL Grasdorf).