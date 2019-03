Nachwuchs der Bremer Schwimmvereine statt. Passend zum 200.Geburtstag der

Bremer Stadtmusikanten könnte es gerade in diesem Jahr wohl keinen besseren

Namen für einen derartigen Wettkampf geben. Der Auftakt erfolgte jetzt bei OT Bremen mit dem ersten Abschnitt des Wettkampfes „Esel“. Folgen werden in den nächsten Monaten der „Hund“, die „Katze“ und der „Hahn“.

Die kleinsten Schwimmer und Schwimmerinnen der Jahrgänge 2009 bis 2012 verschiedener Vereine trafen sich im OTe-Bad um in dem kindgerechten Wettkampf gegeneinander anzutreten. Nicht nur die klassischen Schwimmstrecken sondern auch viele koordinative Übungen in Wettkampfform sowohl im Einzel als auch in der Staffel waren zu absolvieren. Die Siegermannschaft jedes einzelnen Wettkampfabschnittes wird jeweils immer aus der Gesamtwertung der drei Staffeln (4x25m-Koordinationsstaffel, 4x25m-Brust-Beine-Staffel und einer 4x50m-Freistilstaffel) ermittelt.

Sieger des Wettkampfes „Esel“ wurde in diesem Jahr die SG Aumund-Vegesack mit einer Gesamtzeit von 6:34,58 Minuten vor dem Bremer SC, der die Staffeln in einer Zeit von 7:43,67 Minuten schwamm. Nur knapp dahinter belegte OT Bremen den dritten Platz in einer Zeit von 07:46,15.

Besondere Leistungen in den Einzelwettkämpfen erbrachten Finja Wening (Jahrgang 2010), die den ersten Platz über 50m Freistil und jeweils den zweiten Platz über 100m Brust und 100m Rücken erreichte. Lia Sophie Maas (Jahrgang 2010) schwamm auf den ersten Platz über 200m Freistil, auf den zweiten Platz über 50m Brust und auf den dritten Platz über 100m Rücken.

Hauke Jeske und Lino Yildirim konnten sich jeweils über drei zweite Plätze freuen. Romeo Reich siegte in seinem Jahrgang 2010 über 100m Brust in einer Zeit von 2:32,18. Evelin Rolow (2010) schwamm über 50m Freistil in einer Zeit von 00:56,63 Minuten auf Rang zwei. Tom Glombik (2011) sicherte sich den dritten Platz über 50m Rücken. Anastasia Elmanov, Kristina Dizendorf und Sofie Maurer vervollständigten das Team und konnten persönliche Bestzeiten sammeln. Am Beckenrand standen für OT Bremen Evelyn Fröhlich und Eric Schinke.