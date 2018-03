Hat seinen Gegner ganz fest im Blick: Patrick Franziska. (Frank Koch)

Selbst dem Sieger war nicht zum Jubeln zumute. Nein, so hatte Patrick Franziska nicht gewinnen wollen – nicht durch eine verletzungsbedingte Aufgabe seines Gegenübers. Aber Dimitrij Ovtcharov, aktuell die Nummer drei der Welt, neben dem Weltranglistenersten Timo Boll das Aushängeschild des deutschen Tischtennis und eigentlich ein Mitfavorit für die German Open in Bremen, konnte nicht anders.

Schon im ersten Satz hatte Ovtcharov nicht fit gewirkt, als er etliche Bälle von Franziska passieren ließ, die er normalerweise locker pariert hätte. Im vierten Durchgang zog der 29-Jährige dann die Reißleine: Nach 6:11, 11:7 und 10:12 schritt er beim Stand von 1:5 auf Franziska zu und schenkte die Partie ab. Nichts ging mehr. Wenig später stand Ovtcharov niedergeschlagen in der Mixedzone und erklärte den Journalisten das, was ihm nicht hatte passieren sollen: diese quasi kampflose Niederlage.

"Am Anfang ging es ganz gut, aber bald konnte ich nicht mehr im schmerzfreien Bereich bleiben", sagte er frustriert. Schon beim Team-World-Cup im Februar hatte Ovtcharov wegen seiner Hüftverletzung aufgeben müssen, nun erwischte es ihn erneut – trotz einer längeren Pause, während der er auf die deutschen Meisterschaften und die Katar Open verzichtete und nur einmal für Orenburg in der Champions League antrat.

"Vielleicht bin ich in drei Wochen wieder fit, vielleicht in drei Monaten", sagte der 29-Jährige gefasst, aber schwer enttäuscht. Denn auch ihm war sofort klar, dass diese Verletzung fünf Wochen vor Beginn der Mannschaftsweltmeisterschaft in Schweden für ihn selbst und die deutsche Nationalmannschaft ein ganz schwerer Schlag ist.

Nur eine gute halbe Stunde vor Franziska und Ovtcharov hatte Timo Boll in der Mixedzone gestanden. Nach seinem ungefährdeten 4:0 (11:3, 11:5, 11:7, 11:9)-Erfolg über den Südkoreaner An Jaehyun hatte der 37-Jährige gesagt, dass die Belastung für ihn und Ovtcharov in den vergangenen Monaten sehr groß gewesen war. "Dima hat's mit der Verletzung dann erwischt", sagte die Nummer eins – nicht ahnend, dass es Dimitrij "Dima" Ovtcharov gleich erneut erwischen sollte. Mit Blick auf die Chancen bei der Team-WM hatte Boll gesagt, dass "Dima fit sein muss und nichts passieren darf" – und prompt war es passiert.

Der Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) wollte die WM am Freitagnachmittag noch nicht abschreiben. "Erst mal sind wir ganz ruhig", sagte Richard Prause, "jetzt kümmern sich die Ärzte um ihn." Wieder, muss man sagen – und immer noch. Denn Ovtcharov hatte auch eine Absage der German Open in Erwägung gezogen, sich nach Absprache mit den Medizinern dann aber doch für diesen Test entschieden.

Mit welchen Folgen außer der Aufgabe gegen Franziska dieser Test für den 29-Jährigen endete, werden die nächsten Tage zeigen. "Auch innerhalb von drei Wochen könnte sich Dima für die WM aufbauen", sagte Prause. Erstmals sind die Deutschen in Schweden vor China an Position eins gesetzt, und mit Boll und Ovtcharov in Bestform wären die deutschen Aussichten auf Gold tatsächlich nicht schlecht. Sie hätten eine historische Chance, die am Freitag in der ÖVB-Arena allerdings einen empfindlichen Dämpfer erhielt.

"Ein zäher Spieler"

Als das Thema Ovtcharov abgehandelt war und seine eigene Leistung Gesprächsinhalt wurde, hellte sich Franziskas Miene auf. Schlagartig stellte sich bei ihm gute Laune ein – zurecht. Der 25-jährige Bundesligaspieler des 1. FC Saarbrücken, selbst endlich mal über eine lange Zeit beschwerdefrei, spielt eine konstant gute Saison. Und auch die German Open liefen bestens für ihn.

"Mein Ziel war eine starke Quali", sagte er. Und die spielte er auch. Mit vier starken, siegreichen Vorstellungen verliefen Qualifikation und K.o.-Relegation optimal für den Nationalspieler, der wie der Werderaner Bastian Steger auf eine WM-Nominierung durch Bundestrainer Jörg Roßkopf hofft.

"Was in der Hauptrunde kommt, ist alles Bonus für mich", sagte Franziska. Am Freitag musste er nach dem unerwarteten Erfolg gegen Ovtcharov erst einmal sein Hotel nachbuchen, die vorläufige Planung hatte für diesen Sonnabend eigentlich die Abreise vorgesehen. Nun trifft die Nummer 38 der Welt in der 2. Runde auf die Nummer 13, den Portugiesen Marcos Freitas. "Ein zäher Spieler", sagte Franziska, der gegen Freitas bislang erst einmal gewonnen hat.

Auch auf Timo Boll wartet am Sonnabend eine unangenehme Aufgabe: Er trifft auf den Taiwaner Chuang Chih-Yuan, der 2013 als Topspieler des SV Werder die Bremer zum ersten deutschen Meistertitel geführt hatte. Sollte Boll in der Mittagszeit die Oberhand behalten, steht abends ein absolutes Topspiel an: Bolls mögliche Gegner heißen Weltmeister Ma Long aus China oder Jun Mizutani aus Japan.