Handballer 24:29 gegen SVGO

Passabler Findorffer Test

Olaf Kowalzik

Findorff. Das hat Thorsten Terborg ja geschickt eingefädelt: Während es sich der Trainer der SG Findorff in der Sonne Spaniens gut gehen lässt, schwitzen seine Landesklasse-Handballer in der ersten Phase der Saisonvorbereitung in der Bremer Hitze. Zweimal die Woche bittet SG-Mittelangreifer Felix Schröder seine Mitspieler zurzeit stellvertretend für den Chefcoach zum Training.