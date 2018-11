Applaus, Applaus: Roberto Albanese hat für die Deutschen Meisterschaften eine neue Choreografie einstudiert. (Frank Koch)

Die Aufregung hält sich in Grenzen. Ruhig, intensiv und professionell verbringen die Tänzer und Tänzerinnen der Bremer Grün-Gold-Formation ihre letzten Trainingstage vor der Deutschen Meisterschaft am Sonnabend in Braunschweig. Dass die Mannschaft von Trainer Roberto Albanese aufgrund der Europameisterschaft im Juni weniger Vorbereitungszeit hatte, ist den Sportlern nicht anzumerken. Auch der Trainer scheint zufrieden. „Wir sind voll im Soll.“ Die neue Choreografie „This is me“ sitzt. Diejenigen, die bereits zuschauen durften, sind auf jeden Fall schon mal begeistert.

Kein Wunder: Roberto Albanese ist es gelungen, wieder einmal eine völlig neue, innovative Darbietung kreiert zu haben. Neue tänzerische Elemente fließen zusammen in immer wieder überraschende experimentelle Bilderfolgen. Elegant, auf den Punkt perfekt mit der Musik verbunden, das ist Formationstanz, wie er in Bremen seit Jahren zelebriert wird. Für die Tänzer bedeutet das jedes Mal eine enorme Herausforderung, denn die Geschwindigkeit ist extrem hoch. Es gibt keine Pausen, keine Zeit zum Durchatmen, die Mannschaft ist ständig in Bewegung. Künstlerisches Tanzen verbindet sich einmal mehr mit sportlicher Rasanz und Dynamik. Mannschaftskapitän Kai Tausch, der schon viele Jahre beim Grün-Gold-Club tanzt, ist begeistert: „Ich finde die Musik toll, die tänzerische Gestaltung. Das ist mein Ding.“ Roberto Albanese bezeichnet die neue Choreografie als noch anspruchsvoller als den Vorgänger. „Unsere Qualität ist die Gestaltung, die Musikalität und Innovation.“ Das sei ihr Markenzeichen, dem blieben sie treu, auch bei „This is me“, betont Albanese.

Der Erfolg gibt ihm Recht. Mannschaft und Trainer sammeln Titel wie kaum eine andere Formation. 13 mal deutscher Meister, elfmal davon infolge, und acht Weltmeistertitel sprechen für sich. Eine solche Erfolgsserie schafft jedoch auch Erwartungen. „Ist doch klar, dass alle von uns immer was Besonderes sehen wollen“, sagt Roberto Albanese. Da sei man schon im Zugzwang. Dieser Druck von außen scheint ihn jedoch nicht wirklich zu belasten. Jedes zweite Jahr überrascht der Coach die Tanzwelt immer wieder mit außergewöhnlichen und spektakulären Choreografien. Albaneses kreatives Potenzial scheint unerschöpflich. Keine seiner Erfolgschoreografien gleicht der anderen, auch wenn er selbst „This is me“ vom tänzerischen Schwierigkeitsgrad mit „Siamo noi“ aus dem Jahr 2009 vergleicht. Zur Erinnerung: Damals sprachen Experten aufgrund der hohen tänzerischen Qualität und Gestaltung schon vom besten, was es im Formationssport gibt. Die Bremer wurden 2009/2010 mit Siamo Noi Deutscher Meister, Europameister und Weltmeister. Möglicherweise ein gutes Omen für Sonnabend.

Möglicherweise entwickeln sich Albaneses tänzerische Innovationen auch deshalb so erfolgreich, weil der Bremer Tanzlehrer weltweit auch ein gefragter Paartrainer ist. Wer die besten Lateinpaare trainiert und beobachtet, ist mit den neuesten Trends vertraut, weiß sie einzubauen und weiterzuentwickeln. Vor allem die Weiterentwicklung des Tanzsports macht Albaneses Choreografien so außergewöhnlich und entsprechend erfolgreich. Seine Ideen werden nur zu gerne von der Konkurrenz aufgegriffen.

Um das Konzept erfolgreich umsetzen zu können, benötigt der Trainer immer wieder die besten Tänzer und Tänzerinnen. Übers Parkett laufen sollen andere, wer bei Grün-Gold-Club mitmachen will, muss tanzen können, mindestens auf A-Latein-Niveau und bereit sein, alles für den sportlichen Erfolg zu geben.

Es geht streng zu beim Grün-Gold-Club. Albanese ist Perfektionist und sieht jede Kleinigkeit, die es noch zu verbessern gilt. Umso erstaunlicher, dass der Trainer schon vor wenigen Tagen sehr zufrieden war mit der Leistung seiner Mannschaft. Das tänzerische Niveau sei schon sehr hoch, so dass nur ein paar kleine Korrekturen nötig seien, sagt er.

Die Konzentration gilt nun in den letzten Trainingstagen vor der Deutschen Meisterschaft vor allem der Stabilität. Oder wie Roberto Albanese es ein bisschen nüchtern beschreibt: „Hinstellen, abliefern.“ So will man am kommenden Sonnabend den 12. Deutschen Meistertitel infolge gewinnen.