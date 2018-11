Linda Neddermann (3) bei einem Spiel gegen den VfL Lintorf. Auch sie fehlte beim Abschlusstraining. (Oliver Baumgart)

Nach zwei Siegen in Serie hatten die Drittliga-Volleyballerinnen des TV Eiche Horn schon klammheimlich damit geliebäugelt, endgültig den Anschluss an die Spitzengruppe herzustellen. Doch die Hoffnungen erhielten mit der 1:3-Niederlage (25:23, 21:25, 15:25, 21:25) jetzt beim SCU Emlichheim II einen empfindlichen Dämpfer. „Uns fehlte einfach die Souveränität der vergangenen Wochen“, sagte Trainer Gert Stürmer.

Vorausgegangen war ein nicht gerade inspirierendes Abschlusstraining am Freitag, was angesichts der erheblichen Personalprobleme allerdings auch nicht wirklich verwunderte. Nahezu eine komplette Sechs konnte nur angeschlagen oder gleich gar nicht am Training teilnehmen, und auch am Spieltag selbst hatte sich die Lage nicht entspannt.

Anniken Tefs und Aileen Husmann lagen mit Grippe flach, Linda Neddermann fehlte beruflich. Justine Husmann (Handgelenkverletzung) sowie die beiden Mittelblockerinnen Joana Kahrs (Daumenkapsel) und Sandra Zepelin (Knieprellung) traten nur bedingt einsatzfähig die Reise an.

Fehlende Präzision in der Annahme

Damit war der Rhythmus der vergangenen Wochen unterbrochen. Die Folge war ein zwar durchaus ambitionierter, aber nur selten bis zum Satzende konsequenter Auftritt der Bremerinnen. Emlichheim mit ihren technisch exzellent ausgebildeten Spielerinnen machte den Hornerinnen das Leben mit ihren starken Aufschlägen schwer.

Eiches Annahme war dabei gar nicht einmal schlecht, kam aber zumindest nicht oft genug so präzise, dass Hanna Frackmann ein variables Angriffsspiel aufziehen konnte. Bernice Andoh glänzte zwar erneut über Außen, aber entlastende Schnellangriffe kamen einfach zu selten.

Im ausgeglichenen ersten Durchgang war es allerdings eine kleine Aufschlagserie von Sandra Zepelin, die den Hornerinnen den ersten Satzgewinn bescherte. Dabei sollte es allerdings auch bleiben. Emlichheim behielt mit den wesentlich längeren Punktserien immer die Kontrolle über das Spiel, während die Hornerinnen immer deutlich mehr investieren mussten, um zu punkten.

TV Eiche Horn: Frackmann, Schulze, Andoh, Sobieraj, Kahrs, Zepelin, Wendling, Hanke, Färber, Giese, Justine Husmann.