US Open

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Petkovic in New York in Runde drei - Aus für Siegemund

Andrea Petkovic hat bei den US Open in New York überraschend die dritte Runde erreicht. Die Darmstädterin setzte sich etwas unerwartet gegen die an Nummer sechs gesetzte Petra Kvitova aus Tschechien mit 6:4, 6:4 durch.