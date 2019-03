Gebiets- und Landesmeister: Philipp Vovk und Angelina Gensrich (rechts). (Grün-Gold-Club, frei)

Bei den Junioren II B sicherten sich Wladislaw Riedinger und Josephine Chukwudelunzu ebenfalls den Titel des Gebietsmeisters und Bremer Landesmeisters.

In Reinbek ermittelten die Senioren IV ihre Landesmeister im Rahmen der gemeinsamen Landesmeisterschaften der fünf norddeutschen Tanzsportverbände. Bei den Senioren IV S-Standard konnten Walter und Luise Stubben den zweiten Platz im Gesamtklassement ertanzen und wurden damit Bremer Landesmeister. Vierte in der Bremer Rangfolge wurden Carsten und Heidemarie Kanning.

Karin Töllner und Dieter Dannewitz vom Grün-Gold-Club Bremen wurden ebenfalls in Reinbek Bremer Landesmeister in der Senioren IV B Standard mit einem ersten Platz in der Senioren IV B-Klasse. Außerdem wurden sie Dritte in der Kombination der B/A Klassen und konnten mit diesem tollen Ergebnis ihren Aufstieg in die A-Klasse krönen.

Eine atemberaubende Entwicklung liegt hinter der Lateinformation des Grün-Gold-Clubs Bremen. Das B-Team holte sich in der 2. Bundesliga den Vizetitel und steigt damit in die 1. Bundesliga auf. Beim letzten Saisonturnier in Syke wurde das Team, das erst in dieser Saison aus der Regionalliga aufgestiegen war, Zweiter.

Gleich beim ersten Saisonturnier in Ludwigsburg hatten sich die Bremer mit einem ersten Platz in die Reihe der Favoriten getanzt. Bei den folgenden vier Saisonwettkämpfen gab es jeweils zweite Ränge. Nun ist der Grün-Gold-Club wieder mit zwei Formationsteams in der Bundesliga vertreten. Das B-Team ist mit dem Aufstieg außerdem startberechtigt für die Deutsche Meisterschaft am 9. November in Hamburg. Ebenfalls in Syke fand das Turnier der Regionalliga Latein statt, hier konnte das C-Team ebenfalls einen zweiten Platz ertanzen.

Weitere Ergebnisse: WDSF Open Adult Latin Kiew: 17. (von 63): Roman Syrikh/Elizabeth Zymovets; Michel-Pokal in Glinde, Hauptgruppe A-Standard: 2. Kevin Weinhold/Tanja Hense; Hannover-96-Pokal, Jugend B-Latein: 2. Luca Buschmeier/Marie-Thérèse Plehn.