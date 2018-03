Der Bremerhavener Cory Quirk hat Maß genommen, doch der Münchener Ryan Button hindert den Bremerhavener am erfolgreichen Torschuss. (Hartmut Adelmann)

Auch bei den Fischtown Pinguins wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Allen Erfolgen sind irgendwann Grenzen gesetzt. Diese Erfahrung mussten die Bremerhavener im zweiten Play-off-Viertelfinale am Freitagabend machen. In der Heimpartie gegen Titelverteidiger EHC München verlor das Team von Trainer Thomas Popiesch in einer im letzten Drittel umkämpften Partie mit 3:6 (0:3, 2:1, 1:2).

Dabei hatten die Bremerhavener das Spiel in der Anfangsphase entscheidend aus der Hand gegeben, als sie schnell mit 0:3 im Hintertreffen lagen. Bei der Aufholjagd blieb ein Happy-End aus. 4647 Zuschauer in der vollbesetzten Eishalle erlebten einen bitteren Abend. Viel Zeit, die Enttäuschung zu verarbeiten, bleibt den Pinguins aber nicht. Schon am Sonntag (14 Uhr) wird die Best-of-Seven-Serie fortgesetzt. „In München geht es wieder von vorne los“, gab sich Pinguins-Kapitän Mike Moore kämpferisch.

Wie im ersten Spiel gerieten die Pinguins in der Anfangsphase mächtig unter Druck. Mit viel Wut im Bauch dominierte der Deutsche Meister zu Beginn der Partie das Spielgeschehen. Er wollte den Ausrutscher bei der 3:4-Niederlage vom Mittwoch schnell vergessen machen. Es blieb nicht nur bei der Absicht: Die Gäste setzten ihr Vorhaben schon nach 52 Sekunden perfekt in die Tat um.

Bremerhaven war noch gar nicht mit den Gedanken auf dem Eis, da reichte Brooks Macek nur eine Körpertäuschung, um die komplette Verteidigung der Pinguins aus den Angeln zu heben. Der Münchener Angreifer kam aus der Distanz völlig unbedrängt zum Schuss, Torhüter Tomas Pöpperle konnte das 0:1 nicht mehr verhindern.

In der Folgezeit erholte sich die Mannschaft von Trainer Popiesch vom Schock nicht. Dabei kamen von den Rängen und den 4647 Zuschauern in der restlos ausverkauften Eisarena lautstarke Anfeuerungsrufe. „Zieht den Bayern die Lederhose aus“, hallte es immer wieder von der Tribüne. Was als Ermunterung für das Pinguins-Team gedacht war, spornte aber mehr den Gegner an.

Bremerhavens Fans wirkten bedient

Der EHC hatte sogar die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, Bremerhaven aber viel Glück, dass die Scheibe gegen die Latte knallte. Selbst dieser Warnschuss rüttelte die Pinguins nicht wach. Nur kurze Zeit später musste Pöpperle erneut hinter sich greifen. Der Tscheche konnte zwar zunächst einen Schuss von Münchens Eder abwehren, beim Nachsetzen von Maximilian Kastner (13.) war er aber machtlos.

Irgendwie kam den Zuschauern das bekannt vor: Wie schon beim Auswärtsspiel in München, gerieten die Bremerhavener erneut mit 0:2 in Rückstand. Es sollte diesmal aber noch schlimmer kommen. Kurz vor Ende des ersten Drittels ließ Keith Aucoin, der kürzlich zum besten Angreifer der DEL gekürt wurde, sein Können aufblitzen.

Ansatzlos hämmerte der Münchener den Puck zum 3:0 (18.) ins obere Tordreieck. Dieser Treffer war ein Stimmungskiller, Bremerhavens Fans wirkten bedient – aber nicht Cody Lampl. Der beinharte Verteidiger hatte den Blick in der Pause schon nach vorn gerichtet. „Im zweiten Drittel kommt eine andere Mannschaft auf das Eis zurück“, versprach er. Und sollte Recht behalten.

Powerplay der Pinguins

Wie ausgewechselt kamen sie aus der Kabine, wollten das Spiel nicht frühzeitig verloren geben. Und sie nutzten gleich nach Wiederbeginn ihr Überzahlspiel aus. Mike Moores Schuss wurde abgefälscht und knallte vom rechten Innenpfosten zum 1:3 (23.) ins Tor. Nun schöpften die Gastgeber wieder neue Hoffnung.

In dem Moment aber, als der Anschlusstreffer schon in der Luft lag, schlug München erneut zu. Hager schockte die Pinguins mit seinem Abschluss zum 4:1 (29.). Bremerhaven gab die passende Antwort, nur drei Minuten später traf Wade Bergamann zum 2:4. Mit diesem Zwischenresultat ging es in die zweite Pause.

Nach erneuter Strafzeit für die Gäste, begann der letzte Abschnitt mit einem Powerplay der Bremerhavener. Blitzschnell konnten sie ihr Überzahlspiel nutzen. Es waren erst wenige Sekunden gespielt, da brachte Pinguin Kris Newbury sein Team auf 3:4 heran. Plötzlich witterten die Bremerhavener sihre Chance. Doch so sehr sie sich auch mühten, belohnt wurden sie dafür nicht. Stattdessen erhöhte München durch Kahun (56.) und Jaffray (59.) noch auf 6:3.