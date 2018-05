Bremerhaven. Der Kader der Fischtown Pinguins für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nimmt allmählich Formen an: Zu Wochenbeginn gab der Klub aus Bremerhaven die Verpflichtung von Dominik Uher bekannt. Der 25-jährige Tscheche ist nach Carson McMillan (Esbjerg/Dänemark), Justin Feser (Krefeld), Miha Verlic (Villach/Österreich) und Maxime Fortunus (Springfield/USA) bereits der fünfte Neuzugang im Team von Trainer Thomas Popiesch. Außenstürmer Dominik Uher war zuletzt zwei Jahren bei Sparta Prag aktiv, spielte zuvor aber mehrere Jahre in Nordamerika und absolvierte unter anderem zwei NHL-Partien für die Pittsburgh Penguins. In Bremerhaven ist Uher als Ersatz für Kris Newbury vorgesehen, der inzwischen als neunter Abgang feststeht.

„Dominik ist ein gestandener Eishockeyspieler, robust, laufstark, zweikampfstark und hervorragend ausgebildet. Eine Mischung aus tschechischer Spielstärke und nordamerikanischer Härte – genau der Spieler, den wir gesucht haben“, sagt Teammanager Alfred Prey über die Neuverpflichtung. Uher unterschrieb bei den Pinguins einen Zweijahresvertrag und wird mit der Rückennummer 46 auflaufen. Das Aufgebot der Pinguins umfasst damit aktuell 19 Akteure. Zum Vergleich: In der Vorsaison hatten die Seestädter 24 Spieler unter Vertrag. "Persönlich glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind", sagt Popiesch zum Stand der Kaderplanung. "Ich bin von der Stärke der Mannschaft überzeugt."

Der aktuelle Kader: Hübl, Pöpperle (beide Tor), Fortunus, Jensen, Lavallee, Moore, Rumble (alle Verteidigung), Feser, Hoeffel, Kircher, Körner, Mauermann, McMillan, Nehring, Quirk, Schwarz, Urbas, Uher, Verlic (alle Sturm).