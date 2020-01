Pinguins-Coach Thomas Popiesch. (nordphoto / Ewert)

Die Heimserie von acht Siegen in Folge ist zu Ende. Die Fischtown Pinguins unterlagen in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) dem Spitzenreiter EHC Red Bull München mit 4:6 (1:0, 3:3, 0:3). Rund 30 Minuten hatten die Gastgeber in der nicht ganz ausverkauften Eisarena das Zepter in der Hand und führten 3:0. Erst im Schlussabschnitt setzte sich die Klasse der Süddeutschen durch.

„Trotz der Niederlage in Schwenningen muss man sagen, dass sie die ganze Saison auf einem Top-Level ihr Spiel durchziehen“, zollte Bremerhavens Trainer Thomas Popiesch den Münchenern Respekt. Nach fast acht Wochen Verletzungspause gab Verteidiger William Weber sein Comeback im Kader der Nordlichter. Popiesch zeigte sich erfreut über das Ende von Webers Leidenszeit: „Es war keine einfache Zeit für die anderen Verteidiger, die sehr viel Eiszeit nehmen mussten. Wir sind froh, dass er wieder da ist.“

Und das zeigten die Gastgeber auch in den ersten 30 Minuten, denn sie erarbeiteten sich eine 3:0-Führung. Nach den Treffern von zweimal Jan Urbas (10.; 23., Powerplay) und Alexander Friesen (27., Powerplay) sangen die 4435 Fans bereits „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“, bevor die Münchener zurückschlugen. Mark Voakes (31.) in doppelter Überzahl, Yasin Ehliz (38.) in einfacher Überzahl und Justin Schütz (39.) vom Bully weg glichen zunächst aus, aber Brock Hooton markierte noch vor der zweiten Drittelsirene das 4:3 für Fischtown (39.). Dann der Doppelschlag für den Tabellenführer: Das 4:4 durch Maximilian Kastner (51.) zählte erst nach Videobeweis, Trevor Parkes sowie Ehliz setzten binnen Sekunden zwei Treffer zum 6:4 für München drauf.