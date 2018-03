Gesund zurück von den Olympischen Spielen: Pinguins-Stürmer Jan Urbas. (Hansepixx)

Der Manager auf einer Tagung der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in Köln, das Team auf dem Weg nach Augsburg: Kaum sind die Olympischen Spiele vorbei, stehen die Kufencracks wieder im Alltag – zumindest die, die nicht noch ein paar Tage Sonderurlaub bekommen haben wie beispielsweise die Nationalspieler des DEL-Tabellenführers EHC München.

Vielleicht ist es sportlich sogar von Vorteil für die Fischtown Pinguins, dass der amtierende deutsche Meister aus der Hauptstadt Bayerns am kommenden Freitag um 19.30 Uhr ohne den zum besten Torwart der Spiele gewählten Danny aus den Birken und ohne sechs weitere Nationalspieler in Bremerhaven antreten wird. „Das sehe ich nicht so“, wendet Teammanager Alfred Prey jedoch ein, „die Münchner haben so viel Tiefe in ihrem Kader, dass sie gegen uns mit einer Topmannschaft auflaufen werden.“

Natürlich hat Prey, wie gefühlt die halbe Republik, das deutsche Eishockey-Märchen in Südkorea genossen. „Am Sonntag nach dem Finale wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte“, sagt er, „wenn du 55 Sekunden vor der Goldmedaille bist, willst du auch alles haben.“ Es wurde dann bekanntlich Silber, aber dieses 3:4 nach Verlängerung sowie der gesamte Auftritt des deutschen Teams möge, so denkt es Prey und so hofft es das deutsche Eishockey, nun eine nachhaltige Wirkung haben. „Der Medienhype war riesengroß“, sagt Prey, „nun müssen wir weiter gute Arbeit machen.“

Die Arbeit hat es in sich: Nach knapp vier Wochen Spielpause geht es an diesem Mittwoch in die entscheidende Phase der Hauptrunde. Am Freitag und am Sonntag stehen die letzten beiden Partien an. Dann, so wünscht es Prey sich, sollen sich bitte auch die Pinguins für die Fortsetzung der Saison qualifiziert haben. „Ich hoffe wenigstens auf die Pre-Playoffs“, sagt Prey. Das würde bedeuten, dass die Bremerhavener am Sonntagabend wenigstens auf dem zehnten Tabellenplatz stehen müssten. Angesichts des Sieben-Punkte-Vorsprungs vor dem Elften, der Düsseldorfer EG, ist dieses Ziel sehr realistisch. Die DEG trifft mit Nürnberg und Berlin noch auf zwei Topteams und zuletzt auf Krefeld – nur eine Niederlage der Rheinländer in regulärer Spielzeit würde die Pinguins bereits sicher ans Ziel bringen.

Doch Alfred Prey mag keine Rechenspiele, zumindest will er sich nicht an öffentlichen Spekulationen beteiligen. „Es kann noch alles passieren“, sagt er, „wir müssen erst mal sehen, wie wir wieder in Gang kommen.“ Gleiches gilt für die drei Gegner der Bremerhavener: die Augsburger Panther (Prey: „Die werden gegen uns um ihre allerletzte Playoff-Chance kämpfen und alles geben.“), den EHC München im letzten Heimspiel und die Eisbären Berlin, die als Dritter noch einen Platz gutmachen können, ansonsten aber nichts mehr zu verlieren haben.

Das sieht für die Pinguins anders aus: Wenn es richtig blöd für sie läuft, schaffen sie nicht einmal die Pre-Playoffs. Nach Preys vor Saisonbeginn geäußerter Zielsetzung wäre das zwar kein Beinbruch für den Aufsteiger des Vorjahres. Aber angesichts ihrer zeitweise wie im Rausch verlaufenen zweiten DEL-Spielzeit käme das Scheitern dann doch einer Enttäuschung gleich. Es kann aber etwas ganz anderes passieren: die direkte Qualifikation der Norddeutschen für die Playoff-Runde. Sechster müssten sie dafür am Ende der Hauptrunde sein, jetzt sind sie mit 72 Punkten Siebter – nur zwei Zähler hinter dem Vierten, Wolfsburg.