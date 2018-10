Trainiert die Pinguins: Thomas Popiesch. (Treese/Nordphoto)

Am Ende klang es aussichtsloser, als es über weite Strecken des Spiels gewesen war. Die Fischtown Pinguins verloren am Sonntag beim ERC Ingolstadt mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2), aber die Serie mit zuletzt vier Siegen in Folge hätte beim Deutschen Meister von 2014 nicht wirklich reißen müssen. Erst in den letzten drei Minuten vergeigten die Bremerhavener die Partie so richtig, kassierten die Gegentore zwei und drei und verloren damit schnell wieder den Kontakt zur Spitzengruppe der Liga.

Die Experten in der mit 3535 Zuschauern gefüllten Saturn-Arena waren sich nach der Schlusssirene relativ einig: Ein lange Zeit ausgeglichenes Spiel entschied letztlich die dritte Zwei-Minuten-Strafe gegen Mike Moore, die die Gastgeber gnadenlos clever ausnutzten und dafür sorgten, dass die Gäste weiter auf den ersten Auswärtssieg nach der regulären Spielzeit warten. Bislang war Fischtown nur ein Overtime-Sieg am ersten Spieltag in Krefeld gelungen.

Dabei waren die Pinguins sehr selbstbewusst in den Süden gereist, das 3:1 gegen Straubing hatte für die entsprechende Lockerheit gesorgt. Der gastgebende ERC trat mit einer 1:3-Pleite bei Tabellenführer Mannheim im Gepäck an. Und so entwickelte sich schnell eine Partie auf Augenhöhe. Nach zwölf Minuten geriet Ingolstadt schon das zweite Mal in Unterzahl, doch auch das blieb folgenlos. Genauso wie die ERC-Drangphase am Ende des ersten Drittels, als Torwart Tomas Pöpperle zwei Mal sauber parierte.

Doch es sollte das letzte torlose Drittel für Ingolstadt bleiben. Die Pinguins kamen durch Ryland Schwartz zwar zu zwei guten Schusschancen, gerieten dann aber durch einen Konter in den Rückstand. Thomas Greilinger passte quer zu David Elsner, der den Puck souverän ins linke Eck wuchtete (35.).

Die Gäste aus Bremerhaven starteten nach der letzten Drittelpause mit einer Überzahl ins Spiel, schlugen daraus aber erneut null Kapital. Trotzdem begann jetzt die beste Phase von Fischtown. Im Zwei-Minuten-Takt gab es beste Chancen: Alex Friesen schoss ins kurze Eck (44.), Kevin Lavalée freistehend in die Mitte des Tores (46.), auch Curtis Geding scheiterte an ERC-Keeper Jochen Reimer. Dann ging es ganz schnell: Als Moore seine Strafe abbrummte, traf David Elsner im zweiten Versuch zum 2:0 (57.). Fischtown-Trainer Thomas Popiesch riskierte alles, holt Torwart Pöpperle vom Eis und kassierte durch Jerry d'Amigo das bittere dritte Tor (58.). Nächsten Freitag geht es weiter, dann sind die Eisbären Berlin zu Gast an der Küste (19.30 Uhr).