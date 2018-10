Rund ein Dutzend Spieler und zahlreiche Verantwortliche des Bremer SV waren neugierig auf den kommenden Mann auf der Bank des Bremen-Ligisten. Pinter musste liefern.

Zunächst einmal unterstrich der 42-Jährige, dass er eine treue Seele ist. Mit dem Hinweis auf seine langjährige Ehe meinte der neue BSV-Trainer: „Ich wechsel‘ nicht gern.“ Da gab es dann schon mal den ein oder anderen Lacher. Aber es stimmt schon: Sasa Pinter hat sich ziemlich lange auf den jeweiligen Stationen seiner Trainerkarriere aufgehalten. Er trainierte acht Jahre unterschiedliche Mannschaften des OSC Bremerhaven, ehe er 2011 dem Ruf des SV Werder folgte. Vielleicht wäre er heute noch Trainer der Grün-Weißen U 18, wäre dieses Team nicht zwei Jahre später abgeschafft worden.

Aber Pinter wechselte damals nicht den Verein. Er übernahm eine andere Position, nämlich die des Assistenten von Mirko Votava in der U 19. Dieses Amt würde er heute wohl ziemlich sicher immer noch ausüben, wäre Werders wichtigstes Juniorenteam in der vergangenen Saison nicht in Abstiegsgefahr geraten. Im Februar erfuhr der A-Lizenz-Inhaber also, dass „der Fußball nicht nur schöne Seiten hat“. Weil Mirko Votava ersetzt wurde, war auch kein Platz mehr für dessen Co-Trainer.

„Es gab die eine oder andere Anfrage, aber ich habe mit Gunnar Rathjen gleich einen Konsens hergestellt“, erinnert sich der BSV-Coach an die erste Kontaktaufnahme. Der Draht zu seinem ersten Gesprächspartner war ja auch vorhanden. Schließlich saß Rathjen jahrelang im Aufsichtsrat des SV Werder und gehört noch heute dem Präsidium des Vereins an. Seit rund drei Jahren, seitdem sein Sohn Fritjof das Trikot des BSV trägt, wird er allerdings auch immer mal wieder für den Bremen-Ligisten tätig. „Ich helfe, aber was sich daraus entwickelt, muss ich abwarten“, sagt Gunnar Rathjen.

Dass er nun die sportliche Seite des Vereins lenke, sei deshalb nicht mehr als ein Gerücht. Die Entscheidung über den Trainer hätten jedenfalls nicht er, sondern Fred Heise und Karl-Heinz Trummer, die beiden BSV-Vizepräsidenten, getroffen. Dabei fällt allerdings auf, dass der Name Klaus Gelsdorf keine Rolle spielt. Der ehemalige Trainer wehrte sich zwar vehement gegen die Bezeichnung Sportlicher Leiter. Einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Bremer SV hat er in den vergangenen Jahren aber zweifellos genommen.

„Ein bisschen wahnsinnig“

Weil er sich derzeit im Urlaub befindet, fehlte Gelsdorf nun allerdings. Er werde sich nach seiner Rückkehr „mit Fred Heise zusammensetzen und schauen, wo wir gemeinsam ansetzen können“, sagt er. Derzeit scheint es durchaus möglich, dass der BSV nach seinem Trainer Fabrizio Muzzicato in Klaus Gelsdorf auch die zweite prägende Figur der jüngeren Vergangenheit verliert.

Was die Mannschaft betrifft, ist ein vergleichbarer Umbruch nicht zu befürchten. „Der Kern wird bleiben“, sagt Sasa Pinter. Es habe zu seinen ersten Amtspflichten gehört, mit den Spielern in Kontakt zu treten. Dabei traf er in Ole Laabs und Andre Waldau auf alte Bekannte. Sie zählen zum Aufgebot der Bremer Polizeiauswahl, die von Pinter trainiert wird. Mit Nils Laabs hatte er im vergangenen Jahr sogar einen dritten BSV-Kicker im Aufgebot. Doch der Kapitän wechselt nun zum SSV Jeddeloh. Und weil auch Marciej Kwiatkowski (Dynamo Berlin), Christian Schwarz (TuS Schwachhausen), Sebastian Kmiec (Atlas Delmenhorst), Vafing Jabateh (TB Uphusen) und Mats Kaiser (unbekannt) als Abgänge feststehen, wird es schon deutliche Veränderungen geben.

„Aber wir wollen den Kader auch verkleinern“, sagt Sasa Pinter. Zukünftig solle jeder Spieler jederzeit die Chance auf einen Platz in der ersten Elf haben. Immerhin konnte der neue Trainer – der die Kaderplanung nach eigener Aussage im „Austausch mit Gunnar Rathjen“ vornimmt – schon einen Neuzugang begrüßen: Nach einer starken Saison in der A-Junioren-Regionalliga wechselt Onur Usun aus der U 19 des TuS Komet Arsten zum Bremer SV. Pinter braucht sich angesichts seiner umfangreichen Tätigkeiten über Langeweile keine Gedanken zu machen. Der Polizeibeamte aus Bremerhaven räumt sogar ein, ein bisschen „wahnsinnig“ zu sein. Er findet aber, das passe doch ganz gut zu seinem neuen Verein: „Hier sind auch einige Wahnsinnige.“