Drachenboot bei der Hafenmeile

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Platz drei in Emden für die Draggstars

Marc Gogol

Bremen. Nach der erfolgreichen Titelverteidigung über die Kurzstrecke und Seemeile in Bremerhaven Anfang Juli haben die „Bremen Draggstars“, das Drachenboot-Team des Bremer Sport Clubs, bei der 11. Hafenmeile in Emden ihre gute Form bewiesen und sich in einem stark besetzten Starterfeld den dritten Platz über die 250-Meter-Sprintstrecke erkämpft.