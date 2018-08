SG Findorff bereitet sich vor

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Platz drei in Sottrum

Olaf Kowalzik

Findorff. Genug Kondition gebolzt, jetzt bereiten sich die Landesklassen-Handballer der SG Findorff verstärkt mit dem Ball in der Hand auf die bevorstehende Saison vor. Los ging es für den Aufsteiger in der vergangenen Woche mit der Teilnahme am „Autohaus-Cup“ des TV Sottrum, den die Füchse mit einem überraschend guten dritten Platz in ihrer Gruppe beendeten.