Von links: Ralf Voigt, Trainer beim Bremer SV, und Kristian Arambasic, Trainer beim FC Oberneuland. (Christina Kuhaupt)

Es ist viel diskutiert worden über die Terminierung des Spitzenspiels in der Bremen-Liga. Tatsächlich sollten Spitzenreiter Bremer SV und sein ärgster Verfolger FC Oberneuland an diesem Sonnabend gegeneinander antreten. Nun ist es raus: die Partie fällt aus. Der Platz wurde für unbespielbar erklärt. "Wir waren alle heiß auf das Spiel. Aber es ist die absolut richtige Entscheidung. Da gibt es keine zwei Meinungen", erklärte FCO-Trainer Kristian Arambasic auf Nachfrage. Ralf Voigt vom Bremer SV sagt: "Der Verband hat entschieden, und dann ist das so. Das Spiel läuft uns nicht weg."

Nachdem der Rasenplatz im Panzenberg-Stadion im Vorfeld für unbespielbar erklärt worden war, der Kunstrasenplatz des Vereins als Alternative wegen des zu erwartenden hohen Zuschaueraufkommens nicht infrage kam und auch ein zu großes Sicherheitsrisiko darstellte, ruhten alle Hoffnungen nun auf dem Rasenplatz am Hohweg. Diesen sperrte bereits das Sportamt am Morgen, ehe der Bremer Fußball-Verband eine Entscheidung fällen konnte. Zur Sicherheit schaute sich der Spielausschuss-Vorsitzende Jens Peters noch einmal den Platz im Panzenberg-Stadion an, dessen Zustand aber weiterhin schlecht ist. Die Absage war daher alternativlos. Ein Nachholtermin ist noch nicht festgelegt.