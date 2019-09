Bundesliga in Bremerhaven.

KSC Störtebeker: Erstmals in der über 60-jährigen Geschichte des Kegelsportclubs Störtebeker und nach acht Jahren in der 2. Bundesliga Nord/West spielt die Herrenmannschaft in der 1. Bundesliga. Nach dem knappen Klassenerhalt im Vorjahr gelang in der letzten Saison völlig überraschend der sensationelle Aufstieg ins deutsche Oberhaus.

Ein lange fälliger und neuer Spielmodus für die zwölf Mannschaften der 1. Bundesliga mit zwei Staffeln sorgt für eine Reduzierung der Spieleanzahl und kürzere Fahrten zu den Auswärtsspielen. Die erste Bundesliga wurde in zwei Staffeln mit je sechs Mannschaften aufgeteilt. Zunächst geht es in der 1. Staffel gegen fünf Klubs aus dem Nord/Westen (Staffel West). Favoriten dieser Staffel sind der Serienmeister der letzten Jahre, ETV/ Phönix Kiel und der ebenfalls mehrfache deutsche Meister, Rivalen Hannover. Auch Oldenburg/ Holstein und VFL Seedorf rechnen sich gute Chancen auf einen der vier ersten Plätze aus, die für die Teilnahme in der Meisterschaftsrunde gegen die vier besten Teams der Staffel Ost berechtigen. Weiterer Gegner in der Vorrunde der Staffel West ist der SKV Bergedorf (Hamburg).

Neuer Spielmodus

Nach Abschluss der Vorrunde geht es dann je nach Tabellenplatz gegen die Klubs aus der zweiten Staffel um die Meisterschaft (Plätze 1-4 gegeneinander), die Platzierungen (Plätze 5-6 gegeneinander) oder letztlich in Relegationsspielen (Platz 11) gegen die Meister aus den drei 2. Bundesligen um den Klassenerhalt. „Wir peilen zwar Rang vier in der Vorrunde an, wissen aber, dass dies schon eine kleine Sensation bedeuten würde“, sagt Mannschaftsführer Holger Haase. Das Team vervollständigen die erfahrenen Spieler Dennis Krol (zweifacher deutscher Meister im Einzel), Heinz-Dieter Menkens (über 600 Bundesligaspiele unter anderem mit Delmenhorst und Bremerhaven), Stephan Friese, Heiko Blank und Nils Stehmeier. Carsten Grziwa (Neuzugang von Weser-Walle), Ingo Behrens und Uwe Bode sind zwar in der zweiten Mannschaft gemeldet, werden aber im Saisonverlauf ebenfalls im Bundesligateam spielen.

Somit ist für Spannung in den Begegnungen gegen die besten Teams Deutschlands gesorgt. Auftakt ist an diesem Sonntag, 15. September, um 10 Uhr in der Kegelsportanlage Duckwitzstraße (Bremen Neustadt, neben dem EDU-Einkaufspark).

KSC Carat: Die Damen-Bundesliga startet in Bremerhaven. Noch immer beflügelt von den Erfolgen bei den deutschen Meisterschaften, bei denen alle Keglerinnen der ersten Mannschaft des KSC Carat mindestens eine Goldmedaille errungen haben, ist in der Liga ein Platz im oberen Tabellenfeld das Ziel. „Den Sommer haben wir für etwas Pause, aber auch für bewusstes Technik-Training genutzt. Zuletzt wurde noch an der Kondition gearbeitet“ sagt die Mannschaftsführerin Simone Grziwa.

„Unsere Mannschaftsbesetzung hat sich mit Silvia Albert, Daniela Efler, Ute Fromm, Anja Reinicke, Silke Steitz, Ute Wachtendorf und mir nicht verändert. Als erfahrenes und eingespieltes Team fürchten wir die jüngeren Mannschaften nicht“, bleibt sie kämpferisch. Mit den Spielorten Bremerhaven, Pinneberg, Delmenhorst, Peine, Celle und Lüneburg bekommt die Mannschaft es mit Bahnen zu tun, die sie kennen und mögen. „Irgendwo kommt immer mal jemand nicht zurecht, aber das gleichen wir als Mannschaft aus“, meint Grziwa.

Am ersten Spieltag in Bremerhaven soll sich der Fehlstart der vergangenen Saison nicht wiederholen. Die Mannschaft trifft dort auf Cuxhaven, Vize-Meister der vergangenen Saison und auf die Aufsteiger Segeberg/Stormarn. Drei Punkte wäre die Minimalausbeute für den Saisonstart.