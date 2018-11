Mit erneut knapp besetztem Kader mussten die Neustädterinnen in Delmenhorst ran, „auch dieses Spiel war lange Zeit von zu vielen Eigenfehlern in unseren Reihen geprägt“, resümierte Neustadts Spielerin Annika Eller nach Spielende enttäuscht. Im ersten Satz war das Spiel der Bremerinnen zudem auch noch von vielen Unsicherheiten geprägt, die vor allem die Annahme der arg abstiegsgefährdeten Mannschaft direkt „in die Knie gezwungen“ hätten, wie Eller erläuterte.

Im zweiten Satz stabilisierte sich die Neustädter Annahme und der Kampfgeist der Gäste wurde zunehmend geweckt. „Wir spielten locker auf und wurden eigentlich in allen Mannschaftsteilen immer sicherer“, bilanzierte Annika Eller. Der Satz war bis zum Schluss von beiden Seiten hart umkämpft, aber Neustadt musste ihn letztlich jedoch verloren gegeben.

Im dritten Satz lagen die Neustädterinnen lange zurück, wurden dann aber von einer furiosen Aufschlagserie von Emma Schoppes „revitalisiert“, wie es Annika Eller beschrieb und hatten sich sogar auf 21 Punkte herankämpfen können. „Auch die wunderbare Abwehrarbeit von Kristin Gaida hat dazu beigetragen“, lobte Eller, „dass viele verloren geglaubte Bälle doch noch gerettet werden konnten.“

Zu viele Aufschlagfehler

Insgesamt war es jedoch eine deutlich zu hohe Anzahl an Eigenfehlern in der Abwehr, die aus fehlender Abstimmung „und zu vielen Aufschlagfehlern“ (Annika Eller) resultierten, wodurch sich Neustadt nach Einschätzung der erfahrenen Spielerin quasi erneut selber geschlagen habe. Am kommenden Sonnabend, 17. November (ab 15 Uhr), erwarten die BTS-Volleyballerinnen nun die Lokalrivalinnen von Bremen 1860 zum Derby, im Anschluss trifft die BTS dann auf den ASC 46 Göttingen – und sollte möglichst punkten, damit der Verbleib in der Oberliga weiter realistisch bleibt.

BTS Neustadt: Eberwein, Eller, Gaida, Graumann, Kaspuhl, Nolte, Schoppe, Schwieger, Wulf.