Arstens Handballerinnen verlieren 23:29 gegen Altenwalde

Plötzlich am Tabellenende

Christian Markwort

Bremen. Den Saisonstart in der Handball-Landesliga der Frauen hatte sich Harald Logemann dann doch anders vorgestellt: „Nach zwei Spieltagen mit Null Punkten am Tabellenende zu stehen“, meinte der neue Trainer des TuS Komet Arsten nach der bitteren 23:29 (11:13)-Heimniederlage gegen den TSV Altenwalde, „sieht für mich natürlich als neuen Trainer ziemlich blöd aus.“ In einem von großer Nervosität seiner Spielerinnen geprägten Match machte der Nachfolger von Torsten Uhlenberg in erster Linie „eine zu große Motivation, das erste Heimspiel der neuen Saison unbedingt gewinnen zu wollen“, sowie „eine mangelhafte Chancenverwertung“ für die durchaus vermeidbare Pleite verantwortlich.