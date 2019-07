In der Hauptgruppe B-Latein konnten Luca Buschmaier und Marie-Thérèse Plehn mit dem dritten Platz die restlichen Punkte für den Aufstieg nach A-Latein erreichen, Rang vier ertanzten sich Eddy Muhamedagic und Carmen-Chantal Kupisz. Nicola Morrone und Katja Weniger kamen in der Hauptgruppe C-Latein auf den fünften Platz und stiegen damit in die B-Klasse auf, Paul Maske und Joanna Mull wurden Dritte.

Weitere Ergebnisse, Hauptgruppe D-Latein (14): 5. Jan-Hendrik Bohlmann und Hannah Kübler; Hauptgruppe C-Latein (12): 3. Paul Maske / Joanna Mull...5. Nicola Morrone / Katja Weniger...10.-11. Johannes Steffen /Yannika Holthey; Hauptgruppe B-Standard (14): 8.-9. Lennart und Nicole Heide