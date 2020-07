Auslosung in Köln

Pokalsieger Bayern in erster Runde gegen Mittelrhein-Sieger

Cup-Verteidiger FC Bayern muss in der ersten Runde des neuen DFB-Pokal-Wettbewerbs beim Pokalsieger des Fußball-Verbandes Mittelrhein antreten. Das ergab die Auslosung in Köln. Die Münchner hatten vor drei Wochen das Endspiel in Berlin 4:2 gegen Bayer Leverkusen gewonnen.