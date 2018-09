Mädchen A des Hanseatischen Hockey-Clubs übergeben Trophäe an GVO Oldenburg

Pokalverteidigung missglückt

Rainer Jüttner

Bremen. Wer Meister in der Feldsaison 2018 der Pokalrunde der Mädchen A wird, wurde erst am letzten Spieltag zwischen den beiden führenden Teams des Hanseatischen Hockey Club und dem GVO Oldenburg ermittelt. Beide Mannschaften gingen punktgleich in das letzte Spiel und nur ein Sieg der Hanseaten hätte die Verteidigung des Titels aus dem vergangenen Jahr bedeutet.