Am jüngsten Doppelspieltag fuhren die Bremer lediglich beim 4:4 gegen den TSV Trittau einen Punkt ein. Tags darauf mussten sie sich Blau-Weiß Wittorf Neumünster mit 3:5 geschlagen geben. Damit stehen sie auf dem vorletzten Tabellenplatz und müssen in den letzten beiden Heimspielen dringend punkten, um zumindest noch den Relegationsplatz zu erreichen.

Es waren nicht gerade die besten Voraussetzungen, unter denen die Bremer in diesen Doppelspieltag gingen. Fardon Landwehr hat weiterhin noch Probleme mit dem hinteren rechten Oberschenkel, sodass er sich im Moment nur Einsätze im Doppel zutraut und der PSV so in den Einzeln rotieren muss. Auch Maren Völkering ging angeschlagen ins Wochenende, kämpfte sich im Einzel gegen Trittaus Kaja Zabinski beim 24:22 und 22:20 aber mit einer tollen Energieleistung durch. Insgesamt war Trittau im Damenbereich geschwächt. So verfügte Trittaus Bettina Holz lediglich über Kreisliga-Erfahrung. Damit hatten der PSV im Damendoppel leichtes Spiel. Ärgerlich und letztlich auch entscheidend waren die Herreneinzel, die allesamt verloren gingen. Dabei stand Joschka Braunim zweiten Herreneinzel schon knapp vor einem Zweisatz-Sieg stand, ehe das Spiel kippte und er noch in drei Sätzen unterlag. Das Mixed gewann kampflos, weil sich Trittaus Lasse Rathjens zuvor im Doppel verletzt hatte.

Tags darauf war gegen den Tabellennachbarn aus Wittorf mindestens ein Punkt eingeplant. Das zweite Herrendoppel agierte jedoch zu passiv und verlor. Im Dameneinzel konnte Maren Völkering im dritten Satz das Tempo nicht halten. Knackpunkt war auch das zweite Einzel. Joschka Braun machte gegen einen sehr starken Gegner ein sehr gutes Spiel, agierte im dritten Satz aber zu hastig. Jonathan Busch war noch nicht wieder bei 100 Prozent und knickte während des ersten Satzes des ersten Herreneinzels mit dem Fuß um.