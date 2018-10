Dreimal wurden sie Turniersieger, einmal Zweiter und einmal Dritter. Die sympathischen Danziger gaben dem Pfingst-Hallenturnier der Grün-Weißen auch sonst ein unverwechselbares Flair. Seit 1996 sind sie beim Cup in ihrer Partnerstadt zu Gast, von Beginn an begleitet von Werders aktuellem Oberliga-Frauen-Trainer Radek Lewicki. Mittlerweile kommen die ersten Spieler bereits in der zweiten Generation an die Weser. „Und die beginnen mich jetzt auch noch zu siezen“, seufzte Radek Lewicki.

Derweil ging es im „Büro“ der Chefplanerin Claudia Ronning wie in einem Taubenschlag zu. Mal wurden ihr die Ergebniskarten zum Errechnen der Platzierungen hereingereicht, dann traten Trainer oder Spieler ein und hatten einen Sack voller Fragen oder Wünsche. Sie ließ sich dabei nicht aus der Ruhe bringen. Lob dafür will Claudia Ronning aber nicht hören: „Ich kann mich ja auch auf meine Mitstreiter aus dem Orga-Team zu 150 Prozent verlassen“, verwies sie auf die Arbeit anderer. Zum Beispiel auf Elke Humrich und Katja Schreiber, den Arbeitsbienen des Turniers. So ganz „nebenbei“ coachten sie auch noch ihre Teams.

800 Kilometer Anreise

Außerdem griff Stephan Knief den Helfern mit seinem Handicap-Team an den Verkaufsständen, bei der Verpflegung und dem Geschirrmobil mehr als hilfreich unter die Arme. „Die Helfer hatten ihre Aufgaben sehr ernst genommen, toll erledigt und gemeinsam hatten alle Beteiligten viel Spaß miteinander. Das war eine tolle Erfahrung“, lobte Claudia Ronning.

Die Jugendkoordinatorin Maike Balthazar saß sogar gefühlt auf sämtlichen Trainerbänken der Werder-Teams. „Alle Turnierteilnehmer konnten beim Weser-Cup eine schöne Erfahrung machen“, bilanzierte sie zufrieden. Nicht von ungefähr nahm der HSV Schopfheim nahe der schweizerischen Grenze eine Anreise von rund 800 Kilometern in Kauf. Die Teams aus Danzig sind sogar mehr als zwölf Stunden unterwegs.

Ins selbe Horn bläst Jens Höfer, der Vizepräsident des SV Werder Bremen: „Das war ein respektabler Neustart des Turniers“, lobte er. Tatsächlich hatten sich die Organisatoren im ersten Jahr nach dem Cup-Ausfall einige schöne Neuerungen einfallen lassen. Ganz hoch im Trend stand bei den jüngsten Turnierteilnehmern am Sonnabend der Kran der Dachdeckerei Friedrich Schmidt. Er beförderte die aufgeregten Youngster auf dem Parkplatz an der Klaus-Dieter-Fischer-Halle bis auf eine Höhe von knapp 40 Meter. Unten angekommen stolzierten die mutigen Jugendlichen stolz strahlend mit einer Urkunde von dannen.

„Das bin ja ich!“ Erstaunt blieben die Handballer im Foyer der Halle an der Hermine-Berthold-Straße immer wieder stehen. Sie schauten gebannt auf den Flachbildschirm, über den die Bilder der Turnierfotografin Imke May flimmerten. Eine schöne Idee waren auch die bereitgestellten Bänke, auf die sich die Spieler bei der Siegerehrung stellten und anerkennend abgeklatscht wurden. Nicht wenige Familienangehörige, Trainer oder Vereinskameraden nutzten diese Chance zu einem Erinnerungsschnappschuss. Der Kuchenverkaufsstand wurde dagegen mit den Kreationen aus der Elternschaft oder von den Spielerinnen bestückt. Den „Vogel“ schoss dabei Margo Wehlau ab, die Mini-Muffins mit ganz kleinen Verzierungen hergestellt hatte. Filigraner ging es einfach nicht.

„Auf geht’s Lisa, du schaffst es!“ Damit feuerte sich die weibliche B-Jugend des SVW nicht etwa auf dem Spielfeld sondern ihre Mitspielerin Lisa Harjes am Crêpe-Stand an. Mit lautem Gesang, einer Show, die sich gewaschen hatte und der gezielten Ansprache des Publikums in der Halle hatte sie die Absatzflaute im Nu beendet.

In sportlicher Hinsicht taten sich aus der Region drei Mannschaften hervor: Die weibliche B und C-Jugend des SV Werder Bremen sowie die männliche C-Jugend der SG HC Bremen/Hastedt, die alle auf den Medaillenrängen landeten.

Die B-Mädchen des Gastgebers taten sich jedoch im Finale beim 12:11-Zittersieg über HG Bremerhaven unnötig schwer. Selbst die fünf Tore ihrer Linkshänderin Nina Engel gegen deren Ex-Klub brachte den Grün-Weißen nicht die nötige Ruhe ein. Die Seestädterinnen lieferten dem SVW bis zum Schluss ein Kopf-an-Rennen, bevor Paula Ferber-Rahnhöfer eine gegnerische Großchance zunichte machte und Marie Majewski den Konter 19 Sekunden vor Schluss zum 12:11-Endstand verwandelte. Danach lagen sich die Bremerinnen freudetrunken in den Armen.

C-Jugend siegt souverän

Souverän marschierte die weibliche C-Jugend der Grün-Weißen durch ihr Turnier. Obwohl das Team sechs Neuzugänge einzubauen hatte, merkte man es ihm überhaupt nicht an. „Die Mannschaft hat seitdem gut trainiert, das zahlt sich jetzt aus. Die Neuen haben sich bereits gut integriert“, meinte Werders Trainerin Grit Gerke, die beim Weser-Cup allerdings von Maike Balthazar auf der Bank vertreten wurde. Ihre C-Mädchen beherrschten die Konkurrenz in allen Spielen und setzten sich mit 10:0 Punkten an die Spitze ihrer Sechsergruppe. Das entscheidende Duell gegen den Zweiten SP 92 Gdansk entschieden sie dabei mit 15:10 für sich.

Die männliche C-Jugend der SG HC Bremen/Hastedt hatte sich in ihrem Zwölferfeld bis ins „kleine“ Finale vorgearbeitet. Dort warf es sich mit einem deutlichen 11:6–Erfolg über TS Hoykenkamp auf den dritten Platz. Vorher hatte es das Halbfinale mit 11:16 gegen Gimnazjum nr3 Gdansk verloren. „Trotz des klaren Ergebnisses hätten wir das Spiel nicht verlieren müssen“, sagte die SG-Trainerin Tanja Theilig, die mit der Leistung ihrer Mannschaft aber „absolut zufrieden“ war. In ihrem Team waren während der gesamten Spiele der Torjäger Philipp Holst und der Torhüter Daven Röhling besonders positiv aufgefallen.

Weibliche B-Jugend: Finale: SV Werder Bremen – HG Bremerhaven 12:11 Platz 3: HSV Schopfheim - SV Werder Bremen II 9:18 Weibliche C-Jugend: 1. SV Werder Bremen 2. SP 92 Gdansk I 3. SP 92 Gdansk II (5. ATSV Habenhausen) Weibliche D-Jugend: 1. SP 92 Gdansk 2. TSG Sarstedt 3. Team Niedersachsen (7. SV Werder Bremen I, 8. SV Werder Bremen II) Männliche C-Jugend: Finale: SP 92 Gdansk – Gimnazjum nr3 Gdansk 9:8 Platz 3: SG HC Bremen/Hastedt - TS Hoykenkamp 11:6 (Platz 9: SV Werder Bremen I – ATSV Habenhausen 13:10 Platz 11: TS Hoykenkamp II – SV Werder Bremen II 2:1) Männliche D-Jugend: 1. SP 92 Gdansk 2. TSG Hatten-Sandkrug 3. TuS Komet Arsten 4. SG HC Bremen/Hastedt (6. SV Werder Bremen)