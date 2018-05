Bremen. Noch ist alles drin: Am ersten Tag des Bremer Baukontor Junior-Cups fiel natürlich keine Entscheidung über den Turniersieg. Noch können nahezu alle zwölf U11-Fußballteams der Masterrunde dabei sein im Endspiel, das an diesem Sonntag nach einer Programmänderung bereits gegen 13 Uhr ausgetragen wird. Derzeit werden die beiden Sechsergruppen vom FC Porto und Schalke 04 sowie Eintracht Frankfurt und FFA Warschau angeführt. Aber wie gesagt: das muss nichts heißen.

„In beiden Gruppen kann sogar noch der Tabellenfünfte den ersten Platz belegen und das Halbfinale erreichen“, sagt Turnierorganisator Christian Schlemm. Er zeigte sich zufrieden mit dem ersten Tag der Veranstaltung auf der Anlage des FC Union 60: „Wir haben ein extrem hohes Niveau und sehr faire Spiele.“ Zwar steht noch nicht fest, welches Team den Wettbewerb für sich entscheiden wird. Wer es nicht gewinnt, ist allerdings bereits zum Teil raus: Neben klangvollen Namen wie der Hamburger SV und die Tottenham Hotspur gehört auch der Nachwuchs des SV Werder zu jenen Mannschaften, die sich lediglich für die Plusrunde (Plätze 13 bis 24) qualifizieren konnten. Nach nur einem Sieg aus fünf Partien blieb den Grün-Weißen lediglich der vierte Rang in ihrer Gruppe C – und damit musste das Team die Hoffnungen auf den Turniersieg vorzeitig aufgeben. „Das gab es noch nie“, so Christian Schlemm. Völlig unerwartet kam das mäßige Abschneiden des Bundesliganachwuchses allerdings nicht: Am Donnerstag hatte die U11 des SV Werder ein Testspiel gegen den FC Porto gleich mit 1:14 verloren.